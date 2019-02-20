〈分析〉避險基金上季摸底科技股 哪一檔才是最愛股票？

避險基金去年第 4 季在底部增加了科技股的部位，及時趕上大盤兩位數反彈的時機。

據花旗研究公司 (Citi Research) 的數據分析，在審視了最大 50 家避險基金的 13F 報告，隨著市場今年第 1 季的復甦，Facebook(FB-US) 成為大型避險基金擁有最多的股票，其次是微軟 (MSFT-US)、Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)，亞馬遜 (AMZN-US) 和阿里巴巴 (BABA-US)。

美股個股成為前 50 大基金所持十大個股的家數變化。(圖表取自 CNBC)

數據顯示，到第 4 季末，50 家最大的避險基金中，有 15 家將 Facebook 列入 10 大持股，相較第 3 季時只有 6 家。在第 4 季的市場動盪中，這家龍頭社群媒體下跌超過 20%，之後在新一年裡大規模反彈，股價已從低點回漲 25%。

由各家基金回報紀錄來看，重點增持 Facebook 的知名基金，包括了 Stephen Mandel 的 Lone Pine Capital，他們將持有部位增加了 73%，共持有 670 萬股股票。

同樣獲大幅加碼的還有亞馬遜。在去年第 3 季僅有 8 家基金將它納為十大持股，而到第 4 季已經增為 12 家。其股價在第 4 季大跌超過 25% 之後，在新的一年也上揚了近 9%。

另一個受歡迎而增加持有的股票是阿里巴巴，它在第 4 季下跌了 17% 之後，今年的回報率已經超過 24%。

花旗分析師指出，分析最大 50 家避險基金持股後，他們持股比例最高的是資訊科技股，占了 19%，其次是非必需消費品的 14.4%。

增持科技股明顯改善了避險基金今年以來的表現。避險基金研究 (Hedge Fund Research) 數據顯示，1 月份基金平均獲利 3.5%，是自 2010 年 9 月以來的最佳月度表現。