全台房市推案熱度高 信義、海悅全年接案量上看千億元

今年房市延續上一季熱度，可望接續到 329 檔期，代銷業者接案也大幅成長，信義房屋 (9940-TW) 旗下信義代銷，上半年接案達 600 億元規模，年增 4 倍；而海悅國際今年上半年的接案總銷量達 800 億元，也較去年同期的 600 億元大增 33%，2 房屋代銷業者 2019 年的接案量都上看 1000 億元。

海悅在今年重回高雄地區接案，信義代銷總經理李少康則指出，信義代銷成立以來，經營區域未跨出大台北地區，目前則考慮將進一步將代銷業務向桃園地區延伸。

海悅國際 2014 年首度在高雄代銷京城建設 (2524-TW)，在數個代銷建案之後，4 年後重返高雄房市代銷市場。

近期房市受相關法規施策影響，包含雨遮登記取消，爭取都更鬆綁與危老獎勵時程等措施而提前送照，使得今年推案量增加，信義代銷推估，今年上半年 329 檔期前後，將是 2019 年買氣最高峰。

信義代銷對今年全台房市的走勢分析，預期上半年將優於下半年，「市場量增、自住需求穩定」，審慎樂觀看待今年房市，李少康指出，近兩年全台房市走穩，但是整體房市走勢難以快速呈現「V 型」反轉向上，目前認為全台房市走勢為「L 型」，但向右延伸的線型將緩步向上。

信義代銷從內部數據觀察 2018 年台北市預售新成屋銷售狀況，以三房 36-45 坪，總價 2800-000 萬元的換屋族群為購買主力；新北市則是首購族群為先，偏好二房 21-30 坪，總價 1000-1600 萬的建案。信義代銷總經理李少康分析，目前一手市場仍以自住客為主流，且內部調查發現雙北市仍有許多有價值的老舊區域，因過去市場低落因素而久未有推案，若能滿足包含老舊區域的需求、消費者對建商品牌的認知、符合預算的總價等等，就能讓民眾購屋信心有所提昇。

信義代銷也看準今年豪宅市場需求，新的一年以接下「正隆官邸」，揭開豪宅市場序幕，推估 2019 年第 1 季新推案量體將突破 450 億元，上半年可望超過 600 億元規模，力拼全年新推案量超越 1000 億元目標。

至於代銷業者甲山林機構今年新接案量加計自建案約 1200 億元，較去年成長 1 倍，上半年案量達 415 億元，並持續重押新北市江翠北側重劃區推案，包括「帝國廣場」、「漢疆」兩大案合計總銷就達 125 億元。