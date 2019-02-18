中國環保耐蝕市場需求增加 上緯投控今年營運穩定成長

上緯投控 (3708-TW) 今年受惠中國環保耐蝕市場半導體與光電業需求增加、火力發電等需求減少，預期營運將穩定成長，馬來西亞新廠預計第 2 季量產，可望為今年營運增添新動能；風電葉片樹脂方面，西門子正以上緯風電葉片樹脂，製作海洋風電風場風機葉片，目前進展順利。

上緯投控去年本業受到油價走高影響，原料產品成本增加，壓抑獲利表現，不過，在下半年陸續出售風場股權收益挹注下，前 3 季稅後純益 7.03 億元，每股純益達 7.83 元，從其去年 12 月公告的自結數來看，稅後純益為 2.46 億元，光是 12 月單月每股純益就達 2.71 元，去年全年可望賺超過一個股本。

展望今年，上緯表示，中國環保耐蝕市場半導體與光電業需求增加、火力發電等需求減少，預期營運將穩定成長，而馬來西亞廠預計第 1 季試產、第 2 季量產，該廠主要生產環保耐蝕材料，乙烯樹脂年產能約達 1.1 億噸，將瞄準印度、東南亞與中東等市場商機，可望為今年營運增添新動能。

風電葉片樹脂方面，上緯表示，西門子正以上緯風電葉片樹脂，製作海洋風電 (Formosa I) 風場風機葉片，目前進展順利，風機葉片成品預計第 2 季就可望由丹麥運回台灣，除供應海洋風電所需材料外，未來目標將是供應西門子亞洲與國際市場需求。

上緯投控旗下開發的離岸風場包括海洋風電、海能風電與海鼎風電，其於竹南架設的海洋風電第一階段已於 2017 年 4 月正式商轉，總裝置容量 8MW，規劃第二階段將再安裝 20 部風機，每部風機發電容量為 6MW，總發電容量將為 128MW，均採用西門子歌美颯風機，預計於今年底併聯發電；海能風電總裝置容量 378MW，預計 2020 年完工。