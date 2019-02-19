原料EPOXY樹脂價格回跌、三大應用需求成長 上緯投控今年本業復甦

上緯投控 (3708) 去年仰賴處分風場業外挹注，去年獲利表現佳，承受原料 EPOXY 樹脂價格墊高，前三季營業利益約 5250 萬元，近期原料反映原油價格而走跌，三大下游應用需求復甦，本業營運可望改善，馬來西亞環保耐蝕材料新廠第一季試產、第二季量產，開拓東南亞、中東等新商機。上緯投控樹脂產品應用領域涵蓋了環保耐蝕樹脂、風力葉片樹脂，以及節能 LED 封裝材料，亦有碳纖維輕量複合材供應。上緯投控預期，今年大陸環保耐蝕市場、半導體以及光電業三大應用需求增加、火力發電等需求減少，整體來看呈現穩定成長。



上緯投控從風力葉片樹脂供應，跨入離岸風電風場開發，其離岸風電發展定位為開發、運維及產品供應的角色，主要獲利來源有三大塊：風場開發運維管理收入、風葉樹脂供貨銷售，以及參股風場分潤，其已經是亞洲目前最大風電葉片材料生產廠，成功打入國際風機大廠供應鏈，風力葉片樹脂安裝逾 1 萬 2,000 套風機葉片上。



西門子現正以上緯風電葉片樹脂製做海洋風電（Formosa I）風機葉片進展順利，目標為供應西門子亞洲與國際市場需求，未來有機會成為本業新動能，碳纖維複合材料獲得兩家 LCD 大客戶採用，運用在風電葉片的大樑屬於新的工法，並與國際風機大廠 Vistas 合作。





