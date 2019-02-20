美股盤後 – 川普有意延展休兵期限 三大指數收漲 台積電ADR上揚

週二 (19 日) 亞馬遜引領的非必需消費品股票為 S&P 500 與那斯達克指數提供最大漲幅，美中新一輪談判順利開展，激勵道瓊走高；受益於亮麗財報表現，沃爾瑪 (WMT-US) 領漲。

週二 (19 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 8.07 點，或 0.03%，收 25883.25 點。

S&P 500 指數上漲 4.16 點，或 0.15 %，收 2779.76 點。

那斯達克指數上漲 14.36 點，或 0.19%，收 7486.77 點。

費城半導體指數下跌 2.69 點，或 0.20%，收 1348.49 點。

S&P 500 指數中，11 個板塊僅 3 個板塊下滑，資訊科技、公用事業與原物料板塊領漲，電信服務板塊重挫。

S&P 500 指數板塊表現。(圖：FINVIZ)

尖牙股 (FAANG) 方面僅臉書 (FB-US) 下跌，達幅達 0.13%。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.30%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.43%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.22%；Netflix (NFLX-US) 上漲 1.42%。

臉書遭到英國議會抨擊，聲稱該公司故意違反該國的數據和隱私法，簡直是數位黑幫。

Nvidia (NVDA-US) 下跌 0.44%；美光 (MU-US) 下跌 0.07%；AMD (AMD-US) 上漲 1.14%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.06%；Intel (INTC-US) 下跌 0.50 %。

銀行股方面，美國銀行 (BAC-US) 上漲 0.10%；高盛 (GS-US) 上漲 0.12%；富國銀行 (WFC-US) 上漲 0.33%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 0.35%。

台股 ADR 方面漲跌互見。友達 ADR (AUO-US) 上漲 1.69%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.97%；日月光 ADR (ASX-US) 持平；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.23%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.08%。

受到光阻液事件衝擊，下修第一季財測的台積電，週二 (19 日) 捎來好消息，公布去年盈餘分配，每股盈餘為新台幣 13.54 元，總計股東今年每股可領 10 元現金股利，創歷史新高。

企業財報消息，美國通路龍頭沃爾瑪 (WMT-US) 最新財報顯示，電子商務銷售額成長 43%，激勵該公司股價大漲，漲幅逾 2.21%。

華爾街分析

川普週二 (19 日) 推文稱：「美中貿易談判在許多方面取得重大進展！」並暗示他願意推延完成談判的最後期限。川普稱，3 月 1 日並非神奇的日子，此消息激勵週二 (19 日) 美股上揚。

美股週二尾盤回吐漲幅，主要受到聯準會第三把交椅、紐約聯準會分行行長 John Williams 談話的影響。

Inverness Counsel 首席投資策略師 Tim Ghriskey 表示，Williams 確實表示聯準會將在一段時間內縮減資產負債表規模，這或許引起市場的一些擔憂。

全球經濟成長的擔憂限制整體大盤漲勢，世界貿易組織 (WTO) 警告，如果貿易條件繼續惡化，其貿易增長前景可能會向下修正。目前預測貿易成長將從 2018 年預期 3.9% 放緩至 2019 年的 3.7%。

Allianz Investment Management 高級市場策略師表示，沃爾瑪是今天的大新聞，看看我們上星期的零售銷售情況，比預期的要差。但現在對沃爾瑪說，他們度過最好的耶誕節，沃爾瑪為市場提供了保證。

S&P 500 指數近期成功逆轉 10 月高點後的下行趨勢，突破 200 日均線，這一般被視為牛熊分界線。

MKM Partners 首席市場技術分析師 JC O 'Hara 在一份報告中寫道：「美國主要指數已開始恢復較長期的平均價格。超過 50% 的 S&P 500 成份股均高於 200 日均線，歷史顯示，當 S&P 500 指數在擺脫深度超賣並站穩支撐時，美股會經歷強勁的上行動能。」