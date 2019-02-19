悅城委託商仲標售平鎮廠房土地5417坪 底價9.98億元

TFT LCD 應用薄化玻璃廠悅城 (6405-TW) ，委託外資商仲第一太平戴維斯標售桃園平鎮工業區工業廠房及土地，土地面積達 5417 坪，以招標底價 9.98 億元計算，土地每坪達 18.47 萬元，悅城此標案，將在 4 月 2 日開標。

悅城的桃園平鎮工業區工業廠房公開標售，位於經濟部編定的平鎮工業區內，正臨 25 米寬的工業一路，臨路面寬達 110 公尺以上，土地面積 5417 坪，建物面積 1190 坪，土地使用分區為乙種工業區，建蔽率及容積率分別為 70% 和 210%。而這也是去年底以來，繼晶電 (2448-TW) 之後，桃園平鎮工業區另一廠房、土地的求售案。

美中貿易戰興起帶動台商回流設廠，引發工業廠房的需求，2018 年開始工業廠房交易大幅轉熱。依第一太平戴維斯統計，2018 年全台廠房交易金額達到 216 億元，年增率 47%，創近 10 年新高，其中桃園市更是設廠集中度最高的縣市，全台大型工業廠房交易有 54% 集中在桃園市，包括廣達 (2382-TW)、晶碩 (6491-TW) 及軟板廠嘉聯益 (6153-TW) 等，分別投入 10 億元以上的資金於桃園購置廠房，其中廣達更斥 42.8 億元，擴大在龜山華亞科技園區廠房的佈局，是近 3 年單筆廠房最大金額交易記錄。

平鎮工業區屬於經濟部編定工業區，進駐廠商以電子零組件、金屬與機械設備製造為主，包括健鼎 (3044-TW)、中華精測 (6510-TW)、晶技 (3042-TW) 和敬鵬 (2355-TW) 等上市公司都在平鎮工業區設廠。

由於桃園平鎮工業區的進駐率已接近飽和，近 2 年少有大型交易，統計平鎮工業區的工業用土地價格變動，2015 年平均土地單價約每坪 12-14 萬元，2016 年則上漲至 16-17 萬元，漲幅超過 3 成，2016 年中華精測即以每坪 17.1 萬元，購入 4600 坪土地興建新總部大樓，預計將在 2019 年底完工。

第一太平戴維斯總經理黃瑞楠。(鉅亨網記者張欽發攝)

從總體面觀察，第一太平戴維斯總經理黃瑞楠表示，桃園在企業設廠生產方面具備多項優勢，吸引多家指標大廠，包括廣達、台達電 (2308-TW)、和迅得機械 (6438-TW) 等 4 家大廠加碼投資，初步預估在桃園的擴廠投資金額近 80 億元。

其中，多數廠商在北台灣尋找設廠地點時，經常面臨工業區汙水處理量飽和而無法進駐的困境，而需另覓他處，這也在政府排除企業返台投資障礙的優先處理問題之列。本次標售的平鎮工業區是桃園市少數具備充沛的汙水處理容量的工業區，將高度吸引汙水處理量較大的產業。