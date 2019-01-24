〈房產〉去年Q4北市新成屋、預售屋單價季增且年增 價格續強與否看量能表現

市調機構住展統計，北台灣去（2018）年第 4 季多數縣市呈現上漲，其中又以桃園市、台北市單季季增 2.7%、2.3% 最多。住展企研室經理何世昌表示，房市回溫給予建商漲價信心，也為買方帶來追價壓力，但未來房價能否持續上揚，成交量擴大與否將是關鍵。

據統計，台北市去年第 4 季新建案房價來到每坪 85.1 萬元，較上季每坪增加 1.9 萬元、季漲幅逼近 2.3％；如與 2018 年同期相比，每坪上漲 1.8 萬元、年增幅近 2.2%。

何世昌指出，北市去年第 4 季新成屋、預售建案價格連袂上揚，拋開過去「預售屋氣盛、新成屋氣衰」的窘況，漲幅擴大逾兩個百分點，是 2014 年房市反轉以來，單季漲幅最大的一季，且年漲幅已由負轉正，也是反轉以來首見。

新北市去年第 4 季新建案房價平均每坪為 38.5 萬元，較上季上漲漲近 1.9%，且與 2018 年同期房價一致，意味著近一年來新建案房價未下跌。以板橋、土城等地而言，是由預售屋建案帶頭領漲，漲幅明顯。其他像蘆洲、中和、永和、淡水等地，房價表現也相對強勢。

桃園市是去年第 4 季漲幅最強勁的縣市，平均房價每坪彈升至每坪 22.6 萬元，季增幅逾 2.7%；惟若與前年同期較比，房價仍微跌，年跌幅約 0.4%。

何世昌分析，桃園房價出現強勁反彈，可能與交屋潮暫告一個段落有關。由於桃園去年交屋量明顯減少，下半年更加明顯，市場上少了餘屋破盤出清的包袱，成交價格逐漸回穩。然而，因為破盤價建案少了，新釋出的建案成交價緩慢提高影響之下，買盤也有縮手的跡象，成交量並未跟上上漲的房價，後續值得追蹤觀察。

何世昌強調，雖然去年第 4 季價格面走漲反彈，但成交量卻因選舉、房價上揚等因素而往下滑落，呈現「量價背離」的市況，並不足以構成多頭市場的要件。未來若成交量若能快速跟上，代表買方願意繼續追價，房價漲勢才得以延續。