外資力挺 台積電不受調降財測影響 今日股價逆勢小漲3元

全球晶圓代工龍頭台積電 (2330) 雖然於上週五傍晚宣布調降第一季財測，但在外資力挺下，今日股價守穩在紅盤之上，終場小漲 3 元，以 230 元作收。台積電一年來真是多事之秋，先有機台中毒，今日初又遭遇南科 14B 廠光阻液汙染問題，導致報廢晶圓數量大過預期，連帶下修第一季財測。不過，台積電也強調，報廢晶圓已經在第一季重新投量，為此，第一季受影響的營收與獲利數字，將在第二季財報中回歸，此說法也獲得外資圈支持，加上台積電召開董事會公布股息分配在即，遂成為利空態勢下，股價的重要支撐力。



台積電估算，光阻液導致的晶圓汙染，將讓公司第一季營收短少 5.5 億美元，約 168.3 億元新台幣，此舉連帶導致台積電下修第一季財測，營收降至 70～71 億美元之間，降幅約 4%，毛利率減少 2.6 個百分點，營業利益率減少 3.2 個百分點，單季每股淨利減少 0.42 元。



但因第一季報廢的晶圓將於第二季補足，此將貢獻台積電第二季營收約 5.5 億美元，毛利率增加 1.5 個百分點，營業利益率增加 2.1 個百分點，每股淨利增加 0.34 元；今年全年部分，此事件預計將使全年毛利率減少 0.2 個百分點，營業利益率減少 0.2 個百分點，每股淨利減少 0.08 元。