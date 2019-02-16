台積電下修財測 ADR一度重挫至每股 37.88 美元

全球最大晶片代工製造商台積電週五 (15 日) 發布業績警示。受到光阻液事件衝擊，報廢的晶圓數量遠高於預期，因此台積電預測第 1 季營收減少約 5.5 億美元。

受此消息拖累，台積電 ADR (TSM-US) 週五美股盤中一度重挫至每股 37.88 美元的單日低點，隨後尾盤拉升 0.08% ，收每股 38.09 美元。

台積電 ADR 走勢圖。(圖：investing)

台積電早前發現台南 14 廠的 16 奈米與 12 奈米製程出現良率異常問題，發現原因是出自於某間化學原料供應商的一批不合規光阻原料，這些不良的原料導致生產的 16 奈米與 12 奈米晶圓出現瑕疵、良率大減。

台積電的台南 14 廠主要向蘋果、Nvidia、聯發科、Xilinx、博通和 AMD 等客戶供應晶片。

台積電週五表示，為確保出貨給客戶的晶圓品質，晶圓報廢數量比預期嚴重，預測將使第一季營收減少約 5.5 億美元，若新台幣營收以 1 美元兌換新台幣 30.6 元計算，約為新台幣 168.3 億元。

台積電將原先預測第一季營收 73 億至 74 億美元，下修至 70 億至 71 億美元，為 2016 年第一季以來最低。

Sanford C. Bernstein 分析師 Mark Li 表示：「蘋果、聯發科、Nvidia 和許多其他客戶可能預見晶片交貨延遲，但晶片庫存與季節性疲軟應該會使得 (晶圓出包) 影響可控，財務影響也是可控的。」

Mark Li 表示：「我們認為台積電將與這家化學品供應商商談賠償事宜。台積電仍是一個明確的市場領導者，但這一事件可能會略微影響其長期以來在品質控制方面的良好聲譽，以及一些投資者評估這間公司的看法。」

消息人士披露這批不良光阻原料，是來自美國跨國化學公司「陶氏化學」，但台積電拒絕對此回應。

台積電 (TSMC) 上月預測十年來最大的季度營收下滑，主因是受到智慧型手機需求下降的影響。台積電對 2019 年全球需求表示不太樂觀，因中美貿易爭端引發的不確定性，並暗示這將損及銷售。

台積電仍將是 iPhone 所使用的「A 系列」處理器的獨家供應商，預計今年將保持不變。