樺漢元月營收創同期新高 大摩點名將補漲 今股價攻高

IPC 大廠樺漢 (6414) 元月業績因淡季展開，以 62.97 億元較上月下滑 31.5%，但因去年下半年併入帆宣 (6196) 業績，年增率 71.5%，創同期新高。儘管元月合併營收下滑，但因鴻海 (2317) 集團近期包括中國大陸掛牌的工業富聯 (FII) 納入 MSCI 全球標準型指數，帶動股價飆漲，以及母公司鴻海董事長郭台銘連續三個月大買自家持股，集團整體態勢有轉佳的跡象，外資摩根士丹利在鴻家軍中點名樺漢具補漲潛力，推升週一 (18 日) 該股出現大漲，最高來到 260 元價位，漲幅達 4.8% 或 12 元。



樺漢近日現增定價也已出爐，以每股 220 元的認購價格，折價幅度不到 15%，為預定區間最高價，顯示市場對樺漢後勢營運偏多看待。不過，週五 (22 日) 最後過戶日之後可能出現的賣老股認新股的現象，對樺漢短期內的股價表現有所壓抑；此外外資從去年下半年以來持續湧現的賣壓至今未見減緩的跡象，半年多來已賣出逾 1.3 萬張，後續動向待觀察。



至於旗下工業網安大廠瑞祺電通 (6416) 元月營收 2.87 億元，月減 42.49%，年減 7.2%，未如預期，週一股價表現弱勢；沅聖 (6638) 因客戶需求增加以及開始認列香港日榮工業營收，元月營收 7.11 億元，月減 11%、年增 57.86%，創同期新高，週一興櫃參考價走揚。