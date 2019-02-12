馬斯克：未來火星機票甚至可能低於10萬美元！

即便飛往火星的星際飛船尚未建造完成，太空技術公司 Space X 執行長馬斯克 (Elon Musk) 卻在近期透露了飛往火星的價格，並表示若飛行成本壓低至 10 萬美元以下，將足以讓多數人賣掉地球上的家，轉而移民火星。

馬斯克昨 (11 日) 在推特上聲稱，飛往火星的成本取決於載人數量，未來前往火星的票價可能低於 50 萬美元，甚至低於 10 萬美元。至於返程的部分，由於火星上也存在甲烷，人類可透過在火星上建立燃料工廠，自行返回地球。

馬斯克今年初曾表示，該公司在美國德州發射廠製造的火星測試飛船，有望在今年 3、4 月進行試飛。

目前星際飛船 (Starship) 開發仍持續進行，Space X 近期也針對新版低溫甲烷燃料火箭引擎 Raptor 進行研發測試，用以推動該公司在德州的星際飛船測試模型 Starhopper，若測試成功，將有望大幅降低太空旅行的運輸成本。

該公司目前在德州的 Boca Chica 擁有一個發射基地，據了解，一測試機已在該處組裝完畢。

根據 Space X 官網資料顯示，該公司計畫在 2022 年發射前往火星的第一枚火箭，但僅限裝載貨物，預計直到 2024 年才會進行二度發射，屆時才會將人員送上火星，進行初步的能源、回收以及地面移動等系統評估。