研勤日、美市場銷售突出 彌補中國衰退 去年營收持穩

研勤 (3632) 公告 12 月合併營收為 5851.5 萬元，月減 19%，年減 36.62%；累計 2018 全年合併營收為 7.55 億元，年減 0.4%。研勤表示，中國整體行車記錄器市場雖因消費力道疲軟明顯衰退，但日本、美國的銷售表現亮眼，彌補中國減少部分。該公司今年仍將積極拓展其他海外市場，日本、美國外更將進一步擴展至中南美洲；台灣市場部份則將強化多樣產品與軟體服務策略，以期雙箭齊發帶動全年維持穩健成長幅度。



在車用安全系列產品上，研勤主力商品－行車記錄器在美、日兩國銷售量均逐月穩定成長。日本方面，由於在相同價位區間，旗下知名品牌 PAPAGO! 連續數週蟬聯大型實體通路 Bic Camera 行車記錄器類的銷售冠軍，而去年底日本社會因發生民眾協助車禍卻反遭指控肇事的行車糾紛，引起日本社會關注，預期日本行車記錄器市場需求將更受重視。



在美國市場部份，研勤銷售也達到年成長 3-4 成的佳績，今年度更計劃透過參展切入中南美洲市場。研勤表示，近年來中南美洲也逐步進入經濟成長階段，車內加裝行車記錄器成為另一種財富水準的象徵，近一年主動詢問訂單日益增加，是有發展潛力的銷售市場。



雖然中國行車記錄器市場因消費疲軟致明顯衰退，惟研勤在日本與美國市場的快速成長，仍推升該公司 2018 年合併營收保持成長態勢，且由於日、美毛利明顯優於中國，使其去年前三季虧損已有明顯收斂，第四季在合併營收與同期相當下，營運表現有機會更佳。