研勤調整產品市場結構 強化北美、日本銷售比重 明年力拚獲利

知名行車記錄器業者研勤 (3632) 公告 11 月業績，單月合併營收 7263.6 萬元，月減 14%，年增 2.09%；累計前 11 月為 6.97 億元，較去年同期成長 4.6%。研勤表示，該公司近年積極調整產品市場結構，拓展前景較佳的日本與北美銷售比重，預期未來在中國車市與銷售力道不穩定的情況下，營收維持既有水準，獲利則可明顯拉升。



研勤指出，中國車市成長趨緩，連帶影響車用週邊配件的消費力道，研勤自五年前即積極拓展中國以外的市場布局，並以日本及北美為重點開發市場，其中行車記錄器已在日本繳出市占率第三名的銷售佳績，並已站穩日本行車記錄器市場外商品牌市占率第一的地位。



根據 12 月初日本最大型消費性比價情報網站「價格網」(kakaku.com) 公布今年度最佳產品獎結果，研勤以「GoSafe34G GPS 智慧行車記錄器」榮獲車用相關產品類銅牌獎殊榮，同時亦是行車記錄器產品類別中唯一獲獎之外國品牌，顯示不論在銷售與知名度上，「PAPAGO!」品牌已站穩日本市場，未來進一步擴大市占率，可望帶動營運穩定成長。



研勤亦同時開發其他軟體服務商品在台灣的布局，今年 10 月獲工業局委託，與台中市政府勞工局共同推行「智慧城鄉專案」。此專案除台中市，也將與彰化、南投等地方政府合作推廣，一年內至少會有 3600 家企業使用，成為公司未來穩定的營收與現金流來源。



研勤表示，此專案建立在其既有的軟體服務 --「帕卡人臉考勤系統」上，利用人臉辨識軟體完成勞工出缺勤紀錄，且可更進一步利用出缺勤資料進行大數據分析，提供薪資安排建議，並能在排班違反法規時作出警示，公司並加上區塊鏈技術的應用，期在提升勞檢效率的同時，因差勤資料無法竄改更能保障勞資雙方權益，減少勞資糾紛，改善勞資關係。