傳精測恐失A13訂單 法人圈看空今年表現

晶圓測試卡板廠中華精測 (6510) 從今年初起利空消息不斷，不單市場擔心該公司今年恐痛失蘋果 A13 核心處理器訂單，近期多數外資與法人均對該公司今年營運績效抱持悲觀看法，並順勢調降投資評等，至於精測後續營運能否再創佳績，得視其發展記憶體、航太與其他品牌手機廠效益顯現時機間而定。過去這幾年，精測主要仰賴每年蘋果推出新款智慧型手機的核心處理器訂單，成為帶動公司每年營收與獲利成長的動能，尤其這筆訂單利潤絕佳，但去年蘋果智慧型手機銷售不佳，加上半導體景氣急凍，精測也跟著中獎，表現已經不及過去幾年搶眼。



而其實蘋果有意尋求其他晶圓探針卡板供應商的消息，已經傳了二三年，尤其一來市場競爭激烈，二來蘋果尋求其他單價較低的供應商，而從今年初開始，半導體界就開始盛傳，蘋果 2019 年新機種核心處理器用晶圓測試卡板訂單，多數比重，甚至全額將轉下某一外商。



在此利空衝擊下，精測股價短期內恐難再出現過去的高價優勢，尤其在公司最近一次法說會中，總經理黃水可已經坦言，對今年營運看法偏向保守，此外，多數主要法人，包括凱基投顧、野村、摩根士丹利、摩根大通、瑞信等均對該公司今年營運看法不樂觀，預期今年精測的營收與獲利表現都會大打折扣。



雖然精測短期內在營運上恐難出現讓人振奮的好消息，但後續展望部分，若搶進記憶體圈，效益開始顯現，或是高單價航太板開始放量出貨，都有望小小替其營運加分，此外，精測也可能積極轉向三星、華為有更積極的互動，上述布局也有望在中長期幫助精測重新繳出好成績。