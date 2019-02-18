止步觀望 LG暫不推出折疊式手機

近期以來包含三星、華為、小米等手機品牌皆有折疊式手機相關消息釋出，各家品牌也針對相關市場進行部署。然而，LG(066570-KR) 卻選擇暫時停下腳步，該公司表示已經為折疊式手機做好準備，但將暫停來觀望市場反應，再決定推出時程。

據報導，LG 向記者表示，生產折疊式手機「為時尚早」。LG 手機部門負責人 Brian Kwon 說道：「在 1 月的消費電子展期間，LG 推出了可捲曲式電視，這是一項領先於可折疊技術的先進技術。不過我們在針對 5G 手機發布時也審查了是否要一同推出可折疊式手機，但最後決定不生產它。」

務方面的主要目標是重新獲得市場地位。考量到智慧手機的市場對折疊式的需求只有 100 萬左右，LG 要推出可折疊智慧手機還為時尚早。在技​​術方面，我們已做好充分準備，可以適時根據消費者的需求做出反應。」

近年來 LG 皆有提交折疊式相關的專利申請，LG 發言人表示:「我可以說的是，我們多年來一直在關注這樣的形式」。然而，該公司目前的首要任務是拯救低迷的智慧手機市場並加以轉型。去年 11 月，LG 任命 Kwon 接任手機部門負責人，致力於改變相關業務。

Kwon 認為，在這個時間點和市場狀態下，5G 手機較為關鍵，他表示:「預期 5G 網路將是市場下一波的成長機會，我們將持續推出高品質的 5G 手機並引領市場。」在今年的 MWC 大會上，LG 預計將會發佈 V50 ThinQ 5G 和 G8 ThinQ 兩款旗艦手機。