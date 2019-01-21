新光三越營收今年衝800億元 吳昕陽訂出「本土品牌孵化器」計畫

新光三越執行副總吳昕陽今 (21) 日指出，儘管去年陸續少了南西二館、新竹館兩店，全年營收仍為 797 億元，年增 2%，並創新高紀錄，展望今年，總營業額續拚衝上 800 億元，面對外部環境壓力，他則訂出接下來全新發展方向─新光三越要做「本土品牌孵化器」，積極尋找國內優質品牌並先在信義計畫區萌芽。

吳昕陽將今年的新光三越總業績設在 800 億元目標，他指出，少了南西二館和新竹店全年業績共約 20 多億元的挹注，也就是今年既有店的成長幅度，必須更大來維持成長。

吳昕陽也直言，「去年蠻挑戰的」，不過，改裝有效帶動新成長動能，另一方面，新光三越與數位接軌的速度相較其他同業快，如推動 skm pay 電子錢包，也有效鞏固客源，目前會員數已近 200 萬人，新光三越 APP 有 95 萬次的下載量。

對於今年百貨營運看法，吳昕陽強調，「不是景不景氣問題，是對應夠不夠快的問題」，今年各館的改裝是基本配備，將持續導入新商品和櫃位，並透過線上線下服務整合，來提升顧客滿意度，希望客人來到新光三越是快樂的，「市場氣氛需要鼓舞」。

2018 年新光三越信義新天地維持高成長，幅度逾 6%，顯然即便市場競爭大，但人流夠多也帶來錢潮，面對百貨必須有更多不同的定位和發展，吳昕陽提出了「孵化器」的概念。

吳昕陽說，近期陸續導入許多本土餐飲品牌，相當受到消費者的青睞，期望新光三越不僅僅是 global reach(導入國際流行)，也要 local touch，讓本土品牌躍上新舞台是真正要努力的事情，除了餐飲品牌，更多元的本土品牌推廣將是後續做出差異化的重點之一。

近來社群軟體相當流行十年前十年後的比較，吳昕陽也表示，過去 10 年信義區共開出了 7 家新的百貨公司，新光三越則維持 4 個館別的經營，至今營業面積並未改變，但較 10 年前業績多出 60 億元，顯示商圈發展帶動的商機龐大，未來期許信義區帶給民眾的感受是，「感到驕傲的都會生活」。