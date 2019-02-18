日本12月機械訂單金額 連續2個月減少

日本內閣府在週一 (18 日) 公布了 2018 年 12 月的機械訂單金額。在扣除船舶及電力後的民間機械核心訂單金額 (經季節性因素調整後)，月減 0.1% 為 8626 億日圓，是連續 2 個月減少。當中，製造業月減 8.5% 為 3618 億日圓；非製造業 (去除船舶 / 電力) 月增 6.8% 為 4966 億日圓。而路透社在先前所作的調查，其預測數據為月減 1.1%，遠高於內閣府所公布的統計數據。和上個年度相較，則為年增 0.9%。

從 2018 年 10 – 12 月的單季表現來看，日本民間機械核心訂單金額為季減 4.2%，達 2 兆 5888 億日圓。當中，製造業季減 6.2% 為 1 兆 1801 億日圓；非製造業 (去除船舶 / 電力) 季減 2.5% 為 1 兆 4152 億日圓。

在 2019 年 1 – 3 月的單季預測，民間機械核心訂單金額為季減 1.8%，達 2 兆 5430 億日圓。當中，製造業季減 2.2% 為 1 兆 1543 億日圓；非製造業 (去除船舶 / 電力) 季增 1.8% 為 1 兆 4408 億日圓。

日本內閣府對於此次數據的解讀，認為目前有停滯不前的現象，在看法上較先前悲觀。

在週一 (18 日) 所同時公布的，2018 年全年民間機械核心訂單金額，為年增 3.6% 的 10 兆 5091 億日圓。當中，製造業年增 8.9% 為 4 兆 8815 億日圓；非製造業年減 0.5% 為 5 兆 6515 億日圓。

日本內閣府的這項機械訂單金額統計，是統計了日本 280 家機械製造廠商，在生產設備用機械的合計訂單金額。由於廠商在取得訂單後，大約會在 6 個月後交貨；因為機械訂單被視為是設備投資上的經費，所以這項統計也成為了設備投資的先行指標。