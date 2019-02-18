跟著Vanguard脚步走 平安推低費用ETF產品

在美國 Vanguard 及 Schwab 的低價及免費用 ETF 潮流引領下，中國保險巨頭平安保險 (2318-HK) 也開始嘗試這一做法，並削減其基金成本。

據了解，平安保險的基金部門周一 (18 日) 將推出追踪創業股 ETF (ChiNextETF)，管理費只要 0.15%，是同類產品平均費用的約四分之一。根據說明書資料顯示，其 0.05% 的託管費用，也不到競爭者的一半。

上周，全球最大投資商之一的 Fidelity 表示已擴大其交易平台上的免手續費 ETF，涵蓋超過 500 檔。

資產管理公司們在 2018 年底表現不佳，促使投資人在第四季度從積極管理的機構基金中提取現金，存入交易商的低成本 ETF 基金。去年 12 月的數據顯示，投資人的 ETF 資金量達 3.3 兆美元，而這般龐大的需求量也促使了交易商為此市場展開激烈競爭。

數據顯示，Vanguard 在 10 年內將其 ETF 市場份額增加了三倍至 2017 年的 26% 市佔，同時也削減了成本。Vanguard 通過向數百萬美國人提供低成本基金，積累了超過 5 兆美元的客戶資產，並徹底改變了美國投資行業。同時，它也在推出產品方面具有「明顯的成本優勢」。

與其他國家不同，中國金融市場目前尚未有基金的領導者，而 ETF 也未有明顯的激烈價格戰。根據 SWS Research 的 1 月份報告，基金管理商通常收取 0.5% 的管理費和 0.1% 的託管費，明顯高於美國的收費水平。論中國 ETF 市場，即使至 2017 年的 8 年間年均增長 36%，ETF 僅佔中國基金行業的 4%。

平安表示，「技術升級和機構需求促使我們」推出該產品。它表示，擁有「適當、合理收費」的 ETF 可以幫助吸引更多的長期資金並支持市場穩定。

平安目前的基金產品包括股票、債卷等。