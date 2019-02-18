中美貿易戰影響 麗清元月營收下滑24%

中國最大 LED 車燈模組廠商麗清科技 (3346) 公布 1 月合併營收為 3.24 億元，因中美貿易緊張局勢、消費者信心不穩的不確定性影響中國新車銷售情況，較去年同期減少 33.15%，月減 24%。麗清表示，雖 1 月整體營收表現減緩，但在主要客戶保持健康的庫存水位下，備貨力道仍呈穩健表現，挹注麗清各生產基地之整體產能利用率持續保持在高檔水準。



從 LED 車燈包括尾燈、晝行燈、頭燈等模組產品 1 月營收來看，LED 車尾燈之營收比重已從去年下半年起持續拉升，由於近年來品牌車廠除了持續朝向節能減碳、主動安全等技術進程外，為吸引消費者購車目光，也在 LED 車燈產品上增添光學設計的技術難度、電子功能的複雜度等，使得單一 LED 車尾燈產品價格提升。



麗清進一步表示，受惠於各品牌車廠加速新車應用 LED 車燈滲透率提升趨勢明確，帶動主要客戶包括華域視覺科技、大茂偉瑞柯、廣州小糸仍保持良好的訂單能見度及穩健出貨表現，尤其是來自包括大眾、通用、豐田等知名合資品牌車廠之 Tier1(一階) 汽車車燈供應商之華域視覺科技，其出貨比重有明顯較去年同期增加，凸顯麗清近年來深化與主要客戶全球主要 Tier1 車燈廠共同研發設計至量產的緊密合作關係，效益逐漸展開，從目前麗清出貨結構來看，1 月合資品牌與自主品牌車廠之出貨表現呈 4：1。