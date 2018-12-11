麗清11月營收連續兩個月站穩4億元 持續調整客戶及增加市佔率

中國最大 LED 車燈模組廠商麗清科技 (3346) 自結 11 月合併營收為 4.08 億元，繳出連續兩個月單月營收站穩 4 億元大關的成績，年減 12.93%；累計前 11 月合併營收為 39.75 億元，較去年同期成長 10.76%。麗清表示，11 月營收持續站穩 4 億元高水準，主要係受惠進入第四季汽車傳統產業旺季下，帶動主要客戶針對 LED 車燈模組拉貨保持良好的成長力道，惟因受中國新車銷量呈衰退之影響，致使單月營收表現較去年同期減少。



麗清今年以來持續積極擴大公司於 LED 車燈市場之占有率表現，而致力於調整客戶及產品的接單業務，在 LED 車燈滲透率提升趨勢明確的帶動下，客戶備貨力道增溫，挹注麗清旗下汽車部的業績較去年同期成長 10%、明顯優於中國新車銷售市場，是推升公司前 11 月整體營收將近 40 億元、年增率達 10.76% 之關鍵。



麗清進一步表示，就目前訂單結構來看，合資品牌與自主品牌車廠之銷售表現呈 3：1，可見公司自去年以來，強化與主要客戶包括華域視覺科技、大茂偉瑞柯、廣州小糸等全球主要一階 (Tier1) 車燈廠，共同研發設計 LED 車燈模組至量產的緊密合作關係，效益逐步展開，除了旗下 LED 車燈模組產品已成功切入包括上汽集團、廣汽集團等多款車款中，亦提升產品於單一車款外部照明的滲透率，因此，在日前中國品牌車廠新車銷售表現仍有洗牌現象下，將有利於麗清未來長期發展的空間。



麗清表示，將隨著主要客戶訂單結構的調整且需求持續拉升下，有機會創造整體營收表現有優於整體新車銷售市場的成長，並可望第四季營運保持站穩今年最高。目前麗清已接獲多款 LED 車燈模組新訂單，其中 LED 車頭燈模組新訂單接單量是去年的 1.5 倍，由於 LED 車燈模組從研發設計、認證取得至產品量產期間長達 1 至 2 年左右，將有助於公司整體訂單保持良好的能見度；另一方面，麗清亦持續進行優化生產製程、調整產品及客戶結構等重要策略，以期帶動整體毛利率及獲利之精進，增添未來營運穩定成長表現。