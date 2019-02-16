蘋果將收購Pullstring公司 強化Siri應用 力抗亞馬遜、谷歌

外電週五 (15 日) 報導，蘋果 (AAPL-US) 已經收購舊金山一家 AI 初創公司 PullString，該公司專司協助企業建置對話語音 app。

PullString 由 Pixar 前技術長 Oren Jacob 於 2011 年成立，迄今 PullString 是科技產業內最知名的熱門玩具內語音系統的軟體主幹，例如美泰兒的說話娃娃 Hello Barbie。

Hello Barbie （圖：官網）

該交易據悉價值不到 1 億美元，但遠超過 PullString 迄今自創投公司取得的資金 4400 萬美元。

雖然目前尚不清楚蘋果可從此交易獲得什麼利益，但除了玩具以外，PullString 也與企業端合作，協助企業建置技術和 app，應用亞馬遜的 Alexa 語音平台和谷歌的語音系統，由此來看，蘋果可藉此加速支援 Siri 的 app 成長並強化功能，打造更完善的生態系統，因為蘋果不似勁敵亞馬遜和谷歌已有開發商提供大量整合、技能和行動。

亞馬遜和谷歌已有平台可以分發來自大量語音 app 廠商的技術，包括說故事、測驗和兒童遊戲等，倘若蘋果真的要讓 Siri 切入居家生活智慧設備，兒童用品可能最為核心。買下 PullString 可以快速切入兒童語音玩具市場，並強化其語音開發工具。