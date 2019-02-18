比爾蓋茲：政府應調高資本利得稅 敦促富人多繳稅減赤字

美國預算赤字不斷攀高，加速國家債務增長，並在上周首次突破 22 萬億美元大關，債務負荷相當沉重。微軟 (MSFT-US) 創始人比爾蓋茲 (Bill Gates) 對此表示，應從富裕階層下手。建議政府提高資本利得稅率，向全美富人徵收更多稅金，以減緩赤字增速。

比爾蓋茲表示，有鑑於目前美國收入僅佔 GDP 的 20%，低於支出占 GDP 的比率 24%，可能推動赤字增速超越經濟增速，進一步影響美國經濟表現。

目前美國的資本利得稅徵收方式，是將資產售價減掉原始價格後，針對價差進行課稅，稅率通常在 20%。比爾蓋茲認為現行稅率仍有一定提高空間，因此主張提高稅率，針對全美前 1% 或前 20% 的富裕階層徵收更多稅金，防止赤字逐步擴大。

徵收富人稅問題在美國一直備受討論。美國史上最年輕的民主黨眾議員 Ocasio-Cortez 曾在 1 月接受 CBS《60 分鐘》訪問指出，應該向美國頂級富豪徵收 70% 的富人稅，遠高於現今的 37%。

然而比爾蓋茲表示，既使稅率再高，最終實際徵收到的稅額也不會超過 40%，認為上述方法不可行。

除此之外，美國民主黨參議員 Elizabeth Warren 也建議，對資產超過 5000 萬美元的富人徵收 2% 的富人稅。該團隊估計此政策將會在未來 10 年內，從 7.5 萬戶美國家庭徵得 2.75 萬億美元。

彭博指出，若政策實際上路，以「首富」亞馬遜創始人貝佐斯 (Jeff Bezos) 為例，他在第一年就必須繳出 41 億美元，而身在全球最富 500 人中的 175 名美國人，第一年總稅款將會達到鉅額的 610 億美元。

針對富人稅，全球最大對沖基金橋水 (Bridgewater Associates) 創始人達利歐 (Ray Dalio) 則持謹慎態度，他認為稅率的變化將對激勵機制產生巨大影響，這可能對資本流動，以及市場和經濟產生重大衝擊。

達利歐表示，將邊際稅率大幅提高至 70%，可能導致被影響的人將普通收入轉化為資本利得，且美國生產率可能會受到影響，屆時將對經濟產生重大衝擊。

達利歐並不是唯一擔心此計畫的人。聯準會前主席格林斯潘 (Alan Greenspan) 早前便表示這是一個「可怕的錯誤」，將損害美國經濟。