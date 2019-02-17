台股周線收紅 投信：國際負面因素消除 短線謹慎勿貿然追價

台股上週周線收紅，上漲 132.52 點，投信分析，近期國際情勢主要是延續美中貿易談判進展偏向樂觀，及美國政府關門事件已取得兩黨短期共識，市場認為最差狀況已過，吸引部分資金進場，但短線仍需留意基本面，不宜貿然追價。

富蘭克林華美投信認為，目前台股整體氛圍已較去年第 4 季好轉，市場反映利多動能漸增，在國際未有重大負面消息前提下，元月以來行情可望延續。

廖哲宏表示，近一周美股、亞股漲勢回溫，雖有短線漲多面臨拉回，但市場氣

氛仍偏多，年後隨著美股的反彈，台股指數已經站上萬點水位，主要以去年跌深，以及 IC 設計、手機、被動元件與矽晶圓等漲價概念股當道，

廖哲宏分析，短期被動元件轉強，主要是受惠於日韓同業樂觀的預期，加上先前跌深所致。矽晶圓與中小型股票同步受惠先前跌深，最壞的消息已過，因此反彈幅度較大。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，目前台股主要走幾個反彈主線，包括：一、科技股於第 1 季的想像空間，特別是 5G 供應鏈發展潛力；二、蘋概股股價逐漸擺脫 iPhone 銷售數據干擾；三、光學鏡頭用量在行動裝置的成長空間，據外資機構預估，今年智慧型手機多鏡頭滲透率可望成長逾 3 成，iPhone 與 Android 陣營均預期維持正成長。

郭修伸指出，半導體、光學權值前期股價顯著修正，法說會後雙雙獲市場利空出盡解讀，波段走揚不僅拉抬加權指數，亦有利電子股反彈氛圍。近期產業基本面無太大變化，但美國科技企業第 1 季財測保守之餘，對下半年展望相對樂觀，台灣科技廠也多持相同論調，加上之前聯準會主席釋出鴿派言論，1 月底 FOMC 會議維持利率不變緩解股市壓力，外資操作台股轉多挹注行情，帶動資金信心提升。

富蘭克林華美投信表示，整體而言，目前市場看好今年下半年產業有機會落底回溫，未來第 2 季的營運表現是否拉升，將影響第 3、4 季台股的評價面壓力，持續關注產業庫存是否如預期於第 2 季調整完畢，以及聯準會官員對於貨幣政策的相關言論。

不過廖哲宏提醒，指數雖已扭轉先前的頹勢，但由於上檔壓力區間仍大，加上基本面的狀況仍需持續觀察，因此部分跌深反彈、漲勢較大的類股或個股，較不建議追價，短中長期還是要專注 5G 網通、車用電子以及市占率提升的題材。