三大法人開紅盤日來首見同步賣超 投信更僅買超1個交易日

亞股今 (15) 日連袂走跌，台股雖同步走弱，加權指數終場收在 10064.78 點，僅跌 24.23 點，跌幅 0.24%，成交值 1125.51 億元，不過，三大法人是開紅盤日 (2/11) 以來首見賣超，合計賣超 61.53 億元，其中，外資單日賣超 52.31 億元，創 1 月 5 日以來單日最大。

三大法人今同步賣超，其中，外資及陸資賣超 52.31 億元，呈現連 2 賣；自營商賣超 7.15 億元；投信也賣超 2.07 億元，投信在開紅盤日 5 個交易日以來，僅買超 1 個交易日。

不過，法人指出，從外資的布局來看，中小型股的各自表現仍可期，尤其外資賣超近 9 億元集中在元大台灣 50 反 1 和富邦 VIX 二大反向 ETF，也是賣超最多二個標的，顯然對後市暫不悲觀。

外資今日買超前 10 大分別為燿華 1.28 萬張、上海商銀 7000 張，欣興和台郡超過 5000 張，嘉聯益、台達電焊中鋼在 4000 張上下，元大 S&P 原油正 2、光寶科和台積電均超過 3500 張。

外資賣超前 10 大則有元大台灣 50 反 1 超過 5.5 萬張，富邦 VIX 達 2.5 萬張，友達、中信金、鴻海、元大滬深 300 正 2、南亞科和兆豐金均逾 1 萬張，玉山金和新光金則遭賣逾 7000 張。

投信買超前 10 大有台郡超過 2500 張、燿華、世界和奇鋐均逾千張，聯茂 900 張，長榮航、合晶、台光電、宏捷科和興能高均逾 500 張。

而投信賣超前 10 大有大成鋼超過 3000 張，台泥和上海商銀遭賣 2000 餘張，中磊和神盾在 1500 張上下，智易超過 1000 張，光寶科、良維、欣興和佳世達也有 900 餘張。