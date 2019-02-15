台股豬年首周漲1.33% 市值重回30兆元關卡

台股豬年首周交易捎來好兆頭，根據證交所統計，從 2 月 11 日到 15 日，發行量加權指數收在 10,064.78 點，和春節前夕封關日 (1 月 30 日) 相比，上漲 132.52 點、漲幅 1.33%，全體上市公司成交值重回 30 兆大關，較封關日增加 3,965.01 億元。

根據證交所統計，台灣 50 指數收盤為 7,501.13 點，較前 2 週的 7,420.95 點上漲 80.18 點、漲幅 1.08%，寶島股價指數收盤為 11,561.45 點，上漲 179.65 點、漲幅 1.58%。

以產業別來看，以電子零組件類指數漲幅 5.64% 居冠；跌幅則以塑膠類跌幅較深，比起前兩周下跌 1.53%。另外，不含金融類指數上漲 124.08 點、漲幅 1.49%；不含電子類指數上漲 71.10 點、漲幅 0.50%，未含金融電子類指數上漲 64.72 點、漲幅 0.54%。

本週集中交易市場總成交金額為 6,269.36 億元，全體上市股票成交金額為 5,727.78 億元，股票成交量週轉率為 1.63%。

成交金額前三名為：電子零組件類 1,328.11 億元，占全體上市股票交易金額 23.19%；半導體類 1,242.19 億元，占全體上市股票交易金額 21.69%；光電類 590.57 億元，占全體上市股票交易金額 10.31%。

成交量週轉率前三名產業為，電子零組件類 (6.98%)、光電類 (3.67%) 與生技醫療類 (2.70%)。

證交所表示，今年以來開盤共有 26 個交易日，集中市場總成交金額為 2.57 兆元，市場日平均成交金額為 990.09 億元，股票成交量週轉率為 6.58%，股票日平均成交量週轉率為 0.25%。

