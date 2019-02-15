〈進出口統計〉資通設備出口拉抬 我對美出口創歷年單月新高

財政部今 (15) 日公布元月進出口統計，受惠於美中貿易戰影響，我國對美、日、歐等出口年增幅超過 1 成，其中對美受惠於資通產品強勁，帶動出口更創歷年單月新高，對中國香港與東協則持續衰退，其中對東協出口年減幅度更高達 15%。

根據財政部統計，1 月我對中國香港出口總額 103.2 億美元，較去年同期減少 7.5%，以產品細項來看，主要以塑橡膠類、基本金屬類的衰退幅度最多，分別年減 30%、26%，化學品年減 16%，另外資通設備則年增 8.9%。

對東協出口部分，元月出口 42.9 億美元、年減 15.3%，其中又以礦產品年減 5.5 億美元、衰退幅度 68% 居冠，另外基本金屬與電子零組件也分別年減 23.4%、2.3%。

蔡美娜表示，我對中國香港退主要是因為廠商購料與投資轉趨保守，因此分別年減 15.3%、7.5%，拖累我出口連三個月負成長；至於對東協礦產出口大幅衰退，則是因東協地區礦產價格競爭激烈，廠商基於成本考量紛紛轉移陣地，因而拖累我對東協出口表現。

相形之下，我對美國與日本出口表現則創歷史單月新高，分別年增 21.2%、13.6%，分別為連續 28 個月、15 個月正成長，其中對美國出口 38 億美元，創歷年單月新高，較去年同期增加 21.2%，其中資通與視聽產品年增 55.9%。

另外，對歐洲也有 11.4% 的年增幅，這也讓歐美市場比重拉高至 2 成以上，為近 8 年新高。