【富蘭克林】市場情緒帶漲 台股反彈續行情

美國 12 月零售數據疲弱，干擾美股終止連日漲勢。15 日台股加權指數開盤走高後，不敵上檔壓力回檔小跌；近期表現強勢的櫃買指數，亦受中小型題材股短線漲多休息壓抑，不過台股整體氛圍已明顯較去年第 4 季好轉，市場反映利多動能漸增，在國際未有重大負面消息前提下，元月以來行情可望延續。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，現階段市場樂觀解讀美中貿易談判發展，去年股價回檔反映基本面擔憂的新興亞股，投資價值吸引國際資金關注，年假期間美科技股走勢強勁並集中於半導體產業，台股開市後補漲反映，半導體族群領軍上攻激勵加權指數新年紅盤大漲；中小型股亦由想像題材助威，推升櫃買指數突破前高。

郭修伸認為，目前台股主要走幾個反彈主線：一、科技股於第 1 季的想像空間，特別是 5G 供應鏈發展潛力；二、蘋概股股價逐漸擺脫 iPhone 銷售數據干擾；三、光學鏡頭用量在行動裝置的成長空間，據外資機構預估，今年智慧型手機多鏡頭滲透率可望成長逾 3 成，iPhone 與 Android 陣營均預期維持正成長。

郭修伸指出，半導體、光學權值前期股價顯著修正，法說會後雙雙獲市場利空出盡解讀，波段走揚不僅拉抬加權指數，亦有利電子股反彈氛圍。近期產業基本面無太大變化，但美國科技企業第 1 季財測保守之餘，對下半年展望相對樂觀，台灣科技廠也多持相同論調，加上之前聯準會主席釋出鴿派言論，1 月底 FOMC 會議維持利率不變緩解股市壓力，外資操作台股轉多挹注行情，帶動資金信心提升。目前市場看好今年下半年產業有機會落底回溫，未來第 2 季的營運表現是否拉升，將影響第 3、4 季台股的評價面壓力，持續關注產業庫存是否如預期於第 2 季調整完畢，以及聯準會官員對於貨幣政策的相關言論。

富蘭克林華美投信表示，台股近期表現主要立基於國際市場穩定，搭配評價面偏低與高殖利率題材吸引資金，但在獲利成長壓力下，短期仍以反彈視之，待營收增速開始加溫才較有明確多頭動能，特別是占台股比重高的半導體族群。目前市場的樂觀情緒大幅寄託於美中協商不再惡化，以及產業庫存調整完全如預期，因此不能忽略一旦有負面訊息對市場的衝擊力道，建議勿過度追逐漲勢，並採低接策略謹慎布局科技產業下半年向上反轉契機。

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