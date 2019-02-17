〈鉅亨看世界〉亞馬遜分手紐約

在去年底，亞馬遜 (AMZN-US) 曾宣佈將在紐約長島市建設第 2 總部，然而就在情人節當天，亞馬遜放棄了此項計畫，由亞馬遜所推動的紐約市房地產熱潮也隨之破滅。

自從亞馬遜在去年 11 月份宣布計劃將第 2 總部轉移到紐約後，皇后區長島市附近的房地產經紀人以及期望借助亞馬遜升值該地房市的投資者皆樂觀其成。然而，亞馬遜在週四 (14 日) 宣布撤回該項計畫，頓時哀鴻遍野。

「長島市民正在哀悼，」專注於皇后區的房地產公司 Modern Spaces Realty 的執行長 Eric Benaim 表示。 「對於皇后區和整個紐約來說，這是一個悲傷的日子。」 他補充道:「該地損失了亞馬遜可能帶來的 25,000 個就業機會。」

就在設立第二總部的計劃宣布後幾週，帶來了房地產的購買熱潮。Modern Spaces Realty 表示，公司在一周內銷售了 150 套公寓，業績是平時的 15 倍。據報導，亞馬遜的一些員工在當時也積極於該地區購買房地產。「11 月和 12 月的業務大幅增長」Benaim 表示。

根據數據顯示，在 2006 年至 2016 年期間，該地區共建造了 11,500 多套公寓，並計劃在未來三年內再建造 8,600 套公寓。

「在計畫發布之前，由於庫存太多，導致長島市地產價格下跌了 5%。」Nest Seekers International 的房地產經紀人 Justin Martinez 表示。不過，在消息計畫公布後買家開始湧入且價格呈現上漲。Martinez 表示:「我們有很多想要來長島市的買家，他們認為亞馬遜會進駐。賣家希望亞馬遜來到長島市後，土地價格能上漲 25%，也有買家願意支付。」

不過在亞馬遜決議取消該項計畫後，市場「反應很震驚」。Martinez 表示:「我們認為價格將回落到計畫被報導之前。」

亞馬遜在紐約市投資的房地產信託和房地產公司的股票於周四呈現小幅下跌，反映了該電子商務公司突然退出後的市場不確定性。紐約市最大的地產信託公司 SL Green Realty(SLG-US) 的股票下跌 1.4%。物業集中在紐約市區的不動產投資信託亞歷山大公司 (ALX-US) 也下跌 1.4%。