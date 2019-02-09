紐約社區及議員反對 傳亞馬遜重新評估紐約總部計畫

據《華盛頓郵報》週五 (8 日) 報導，由於遭到當地人士的反對，亞馬遜 (AMZN-US) 正在重新評估在紐約興建第二總部的計畫，並探索替代方案。

亞馬遜去年 11 月宣布，選擇紐約長島市作為公司兩處新總部之一，但幾乎馬上遭到紐約州議員和社區組織者的反對。他們反對亞馬遜從紐約市和紐約州獲得近 30 億美元的財務激勵，並擔心高薪工人進入，可能排擠走現有居民、加劇地鐵的擁擠，並推高房價等支出。

由於亞馬遜還未開始租賃或購買辦公空間，因此很容易撤回承諾。依計畫，每個新總部將容納 2.5 萬名員工，能為當地創造就業機會，另一個總部地點為維吉尼亞州的阿靈頓郡。

不過報導認為，威脅退出也可能是一種談判策略。據知情人士表示，亞馬遜內部所有跡象，都顯示公司正在全力推進在紐約市的擴張。在西雅圖，據稱已有多個團隊的高層被告知，他們必須搬到紐約市。

紐約州州長 Andrew Cuomo 週五重申，亞馬遜進駐能為紐約市帶來好處，紐約可獲得 270 億美元的收入，亞馬遜因此取得 30 億美元回報，這是筆好生意。他指責州參議員的反對是在玩弄政治，如果他們阻止亞馬遜至紐約，那麼他們該向紐約人民解釋。

紐約州民主黨籍聯邦眾議員 Alexandria Ocasio-Cortez 一直最反對亞馬遜，她與其他的社區團體擔心，如同西雅圖在爆炸性增長期間所歷經的改變，紐約當地將因此造成租金上揚，以及居民流離失所。

相較之下，維吉尼亞州政治人物大多歡迎亞馬遜進入，未見類似的反對行動。