7成民眾支持也無用！亞馬遜正式放進進駐紐約

亞馬遜週四 (14 日) 宣布，由於反對聲浪太大，將放棄在紐約市建立第二總部的計畫。

根據聲明，亞馬遜 (AMZN-US) 目前沒有重新尋覓總部新址的計畫，但將持續建造計畫中的維吉尼亞總部和田納西總部。

上週外電首次報導，亞馬遜高層有意撤回在皇后區長島市建立辦事處的計畫。(皇后區是紐約市 5 個行政區之一，而長島市是紐約市皇后區最西邊的社區。)

亞馬遜聲明，「雖然民調顯示，70% 紐約市民支持我們的計劃和投資，但一些州和地方政治人物已明確表態反對我們進駐，也不願與我們合作建立推進計畫所需的關係。」根據外電報導，12 月時昆尼皮亞克大學民調顯示，57% 紐約居民贊成亞馬遜在長島市建立總部。

亞馬遜放棄進駐紐約的消息略微衝擊股價，亞馬遜週四收低 1.06% 至 1622.65 美元。

上週外電報導紐約當地居民反對亞馬遜進駐的意見，紐約州長

Andrew Cuomo 則反問，「你想要多元化經濟？不想要只是華爾街和金融？那麼，我們需要亞馬遜。」他也警告反對的政治領袖，「如果亞馬遜最終沒有向紐約州提供他們承諾的 25000 個就業機會，你們將得回應自己的選民。」

在亞馬遜宣布放棄進駐紐約後，Cuomo 隨即回應，「一小部分政治者將其狹隘的政治利益至於群眾社區之上，這麼多民調顯示群眾大力支持亞馬遜進駐長島市，這是紐約州的經濟和未來民眾最大利益，紐約州參議院做了巨大破壞，他們應該要為紐約州失去這個經濟機會負責。」

在紐約市和紐約州提供亞馬遜近 30 億美元基於業績的獎勵措施後，地方政要與政治領袖大力反彈，但他們不清楚該交易細節。Cuomo 表示該交易仍會帶來 270 億美元營收，因此政治者反對亞馬遜之舉是「政府瀆職」。

除了反對該獎勵措施，批評者也擔心，亞馬遜帶來的 2 萬 5000 個新增職位，將會推高紐約房價，也會使得基礎建設不勝負荷。