美前國安顧問：美國在5G科技落後中國 但採用華為風險很高

美國前國家安全顧問週日 (17 日) 表示，美國在全球推廣 5G 科技方面落後於中國，官員對其潛力的認知只是「大夢初醒」。

曾在美國前總統歐巴馬任內擔任美國國安局 (NSA) 的 James Jones，也曾在小布希總統 (George W. Bush) 們內出任歐洲北約部隊的最高盟軍指揮官。

他在慕尼黑安全會議上發表講話指出，靠著中國政府的補貼，使其能夠成功地生產出更便宜的技術。

預計超高速 5G 行動網路將透過自駕車和物聯網 (IoT) 等新科技完成數位經濟的革命。Jones 說，5G 將是「本世紀可能出現的最具破壞性的科技」。

他說，下一代無線網路有可能「改變我們社會的各個層面，從銀行業到醫藥領域，再到我們雄心勃勃的智慧城市」。

最近中國企業和華為在 5G 方面面臨全球壓力。該公司多年來一直被禁止向美國銷售設備。然而，其他國家，包括澳洲、紐西蘭和日本，近幾個月也排除了該公司為 5G 網路提供基礎建設。

華為承受全球科技業的壓力。（圖：AFP）

這些政府已經表示擔心這項科技將使中國從事間諜活動。華為和其他人一再否認這一說法。

Jones 指出，「我們的競爭對手是中國，無論誰贏得這場比賽都將成為全球的主導者，但中國有個非常誘人的、具吸引力的訊息：『我們更便宜、可靠，我們不為合作添加附加條款』。」

他強調，「但它們沒有說的是，『我們不分享我們的科技，我們不為這項科技提供訓練，我們不給你鑰匙，我們不給你加密，我們不會與你的國內企業合作』。」

Jones 說，「美國正在開發的科技正好與此相反，它將使我們更加安全。它將使我們的公民擁有私人安全手機，它將使我們的企業得以保護他們的知識產權，這將使我們的政府更加安全。」

華為發言人之前曾表示，沒有合理理由將華為排除在全球任何國家建設 5G 基礎設施之外。該公司表示，「在供應商很少的市場中排除供應商，通常會導致價格較高且質量較差。」

Jones 說，當談到 5G 時，美國盟友有明確的選擇，「你可以選擇廉價、誘人但非常脆弱的系統，將你的所有隱私、知識產權和秘密帶回北京。或者你可以投入更多的錢，擁有更安全的保障。」