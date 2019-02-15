通用汽車推電動單車Ariv 將於歐洲市場開始販售

據報導，美國通用汽車 (GM-US) 在週四 (14 日) 宣布推出電動單車「Ariv」，並表示將開始接受部分國家的訂單，預計於今年第二季開始在歐洲地區販售。

通用汽車表示，公司新推出的電動單車有兩個版本，包含小型單車 Meld，和可折疊單車 Merge。該公司計劃首先在德國、比利時和荷蘭推出，是由於「在這些市場中鋰電池驅動的電動單車已經十分普及」。

據悉，購買該款電動單車的消費者只需約 3 個半小時就能為 Ariv 的電池充滿電，且一次充電足夠行走 64 公里。售價上來看，Ariv Meld 的起價不到 3,200 美元，Ariv Merge 的起價約為 3,800 美元。

通用汽車透過擴大投資組合，以抵禦不斷變化的市場及其不確定性。通用汽車和競爭對手不斷擴展產品組合，從電動車延伸至電動單車、乘車共享和自駕車，以便為消費者提供足夠的交通選擇，並保持市場相關性。摩托車製造商哈雷 (Harley-Davidson) 也曾公佈了輕型電動的概念，以維持乘客數。

「我認為通用汽車和福特都在探索非傳統的運輸機會，因為整體汽車銷量一直在下降。」CFRA 分析師 Garrett Nelson 表示。「我們認為通用汽車的電動單車和福特最近的電動摩托車投資是為了吸引年輕且都會地區的人群，他們的交通需求與前幾代人的情況大不相同。」

「汽車製造商高度關注消費者偏好的持續轉變對長期汽車銷售的影響，尤其是 UBER、Lyft 以及各種 1 不斷增加的乘車共享選擇。」尼爾森補充道。「他們擔心的是，民眾可能根本不需要或者不想去購買汽車。」