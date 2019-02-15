〈美股13F報告〉索羅斯基金大舉清倉科技、晶片股 Alphabet除外

繼老虎基金 (Tiger Global) 等多家對沖基金接連拋售科技股，美國證券交易委員會 (SEC)13F 持倉報告指出，索羅斯基金管理公司 (Soros Fund Management) 在去年第 4 季大舉減持科技股與晶片股，谷歌母公司 Alphabet 成為其唯一增持股票。

索羅斯基金去年第 4 季幾乎清倉所有科技龍頭股，包含蘋果 (APPL-US)、微軟 (MSFT-US)、Netflix(NFLX-US) 等科技巨頭皆遭出清。

其他被清倉的還有動視暴雪 (ATVI-US)、可口可樂 (KO-US)，中概股阿里巴巴 (BABA-US) 以及拚多多 (PDD-US)。

除此之外，該基金縮減了亞馬遜 (AMZN-US) 持股自 2.21 萬至 1.6 萬股，減持幅度 27.6%；迪士尼 (DIS-US) 持股量自 29.9 萬降至 17.8 萬，減持幅度約為 40.5%，AT&T(T-US) 持股量由 150 萬股削減至 73.48 萬股，減持幅度突破 5 成。

晶片股的部分，索羅斯基金清倉了高通 (QCOM-US)、超微 (AMD-US) 與美光科技 (MU-US)。此前，該基金已於第 3 季清倉晶片巨頭恩智浦 (NXP-US) 與臉書 (FB-US)，並減持 Spotify(SPOT-US) 以及 Netflix。

然而，在大量拋售科技股的同時，索羅斯基金大舉增持谷歌母公司 Alphabet，將總持倉增至 25000 股，持股總市值也提升至 2612 萬美元。其中，A 類股持倉市值從第 3 季的 1370 萬美元暴增至 2500 萬美元，增幅飆升至 82.5%。

除了索羅斯基金外，多家對沖基金也踏入了這波科技股拋售潮。

對沖基金 Jana Partners 清倉阿里巴巴，並減持蘋果逾 6 成；巴菲特旗下波克夏 (Berkshire Hathaway) 清空甲骨文 21 億美元持股，並減持蘋果 289 萬股；避險基金經理人 Leon Cooperman 旗下的 Omega Advisors 減持 8.8 萬股 Facebook 股票，並將 Alphabet 持倉降低約三分之一。