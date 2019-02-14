〈MWC展搶先看〉投顧看好 手機、網通各有亮點

一向被視為通訊科技應用風向球的 2019 年世界行動通訊大會 (MWC) 即將於 2 月 25 日至 28 日於西班牙巴塞隆納登場，除了 5G 持續作為最熱的討論話題，非蘋陣營新手機的創新也受到矚目，元大投顧指出，今年手機產業的升級亮點將持續在光學部件，同時，網通產業可聚焦在 5G early stage 商機。

元大投顧表示，手機產業較看好大立光後市，主要是因手機產業在第 1 季 CES、MWC 等年度手機旗艦發布會後，非頻陣營手機將陸續對零部件供應商拉貨，同時，隨著蘋果 XR 於亞洲地區陸續祭出降價策略，可從供應鏈上看到庫存消化和重新拉貨的動能；整體來看，今年手機產業的升級亮點將持續在光學部件。

統一投顧則指出，這次 MWC 展手機重點在於非蘋品牌，預測這次華為 P 系列將將會推出 4 款新機，1 款 5G、2 款 Pro、1 款 normal 機型，均使用屏下光學指紋辨識。

供應鏈上，可留意擁有 5x 光學變焦的鏡頭大廠大立光 (3008-TW)，潛望式模組舜宇 (2382-HK) 和立璟，而尚立 (3360-TW) 為立璟供應 Sony 的 Sensor，屏下指紋辨識則為匯頂 (603160-SH)，至於 TOF 的發射端 VCSEL 主要與 Lumentum 和穩懋 (3105-TW) 有關。

指紋辨識部分，超聲波使用高通設計，GIS-KY(6456-TW) 為模組組裝，而電容式則為神盾 (6426-TW)。

另一方面，元大投顧分析，5G 行動通訊標準預計下半年正式商用化，大量建置期落在 2020-2021 年，今年僅是小量採購建置，且全球經濟下行使 5G 商機有限，先以小型基站、PA、基站天線、光通訊、微波元件和交換器為主要受惠產品。

元大投顧認為，5G 產業相關個股可留意啟碁 (6285-TW)、穩懋、全新 (2455-TW)、聯鈞 (3450-TW)、智易 (3596-TW) 等。