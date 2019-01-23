豐田、Panasonic 合資成立EV用鋰電池廠

豐田 (7203-JP) 與 Panasonic(6752-JP) 在 22 日 (週二) 正式發出新聞稿，宣布雙方將共同成立一家生產電動車 (EV) 用角形電池的新公司。新公司預計在 2020 年底前成立，在出資比例上，豐田佔 51%，Panasonic 佔 49%。所生產的電池將對各家汽車製造廠販售。

EV 用鋰電池 (圖：AFP)

繼日本媒體在 20 日報導日本豐田與 Panasonic 將於 2020 年共同成立一家 EV 用電池廠；又在 22 日報導中傳出 Panasonic 將在中國生產 TESLA 的 EV 所使用的鋰電池後，豐田與 Panasonic 雙方在 22 日發出新聞稿公布詳細合作內容。

有關這家新成立的公司，雙方主要的同意內容為：