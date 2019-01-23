豐田、Panasonic 合資成立EV用鋰電池廠

豐田 (7203-JP) 與 Panasonic(6752-JP) 在 22 日 (週二) 正式發出新聞稿，宣布雙方將共同成立一家生產電動車 (EV) 用角形電池的新公司。新公司預計在 2020 年底前成立，在出資比例上，豐田佔 51%，Panasonic 佔 49%。所生產的電池將對各家汽車製造廠販售。
繼日本媒體在 20 日報導日本豐田與 Panasonic 將於 2020 年共同成立一家 EV 用電池廠；又在 22 日報導中傳出 Panasonic 將在中國生產 TESLA 的 EV 所使用的鋰電池後，豐田與 Panasonic 雙方在 22 日發出新聞稿公布詳細合作內容。
有關這家新成立的公司，雙方主要的同意內容為：
- 2020 年底前共同成立 (前提為取得各國 / 地區的競爭主管機關同意)。
- 出資比例上，豐田佔 51%，Panasonic 佔 49%。
- 在事業範圍方面，包含車用角形鋰離子電池、全固態電池，以及次世代電池的研發、生產技術、製造、採購、接單以及管理。
- 豐田在電池芯的開發及生產技術領域的設備和人員，與 Panasonic 在車用角形電池事業的開發、生產技術、製造 (在日本及中國大連的工廠)、採購、接單及管理機能相關的設備、其他資產、負債和人員等，都將由新成立的公司來接管。
- 新公司將接手的兩家公司員工人數約為 3500 人 (2018 年 12 月底時)
- 生產的電池，將透過 Panasonic 來向各家汽車製造廠銷售。