京東方面板出貨保持霸主地位 再添一市調機構認證

2 月 14 日，市調機構 Sigmaintell Consulting 公布數據顯示，京東方已經超越 LG Display，成為全球最大的液晶電視和顯示器面板供應商。該報告內容指出，2018 年全球液晶顯示器出貨量成長 10%，達到 1.51 億台，其中，京東方的出貨量最高，達到 3730 萬台，LG Display 緊跟其後達 3450 萬台。

實際上根據 IHS 提供的數據來看，京東方自 2017 年起液晶顯示器的總出貨量就已經達到全球第一，此外手機、平板、筆記本電腦、顯示器、電視的出貨量亦排在全球首位。

不過，雖然在 Sigmaintell Consulting 的調查中，京東方在面板出貨量上排名第一，但在出貨面積上只能排在第三的位置。

在兩大市調機構認可京東方出貨實力下，分析師認為，2018 年全球電視面板格局已經轉變，從排名來看，京東方面板出貨量超過 LGD 奪得龍頭，且 2018 年京東方不論是在顯示器方面出貨量 (年增 24%)，或是出貨面積 (年增 45%)，均為全球前五大面板廠中漲幅最高的企業，未來京東方在面積出貨達到第一也只是時間上的問題。

此外，隨著中國廠的步步進逼，對面板價格衝擊層面逐漸擴大。目前面板報價在中、小尺吋已是紅海，然而在中國廠開始輸出大尺吋面板下，價格也已經出現頹勢。根據 IHS 的資料顯示，2017 年下半年開始大尺吋面板紅利不再，而去年第四季，50 吋以上的大面板報價又再度回到衰退。

