京東方A今漲停打開 半日成交額破百億 節後漲幅已逾3成

陸股顯示材料龍頭京東方 A(000725-CN) 在柔性屏熱潮下，此前錄得連續兩日漲停，今早一度再漲停，創股價半年新高，但很快就打開停板，截至午間收盤，漲幅 4.23%，換手超 8%，報人民幣 3.45 元。

值得注意的是，京東方 A 的半日成交額已達人民幣 100 億元，春節後 4 個交易日，這支股票累計漲幅超過 31%。

京東方 A 漲幅很大程度來自柔性屏熱潮，分析人士認為，可折疊手機的成功應用真正實現了 OLED 的最大優勢，將重塑手機新生態，透過折疊，機直接將螢幕尺寸翻倍，最先受益的供應商當屬 OLED 面板廠商。

除此之外，統計機構 Sigmaintell Consulting 資料顯示，京東方去年出貨 5430 萬個電視面板和 3730 萬個顯示器面板，已經超越 LG，成為全球最大的液晶電視和顯示器面板供應商。

申萬宏源表示，隨著折疊屏手機不斷兌現，OLED 用量大幅上漲。1、作為主流的小尺寸顯示技術，OLED 制程複雜並且對工藝流程的要求高； 2、蒸鍍設備成為 OLED 的核心設備；3、隨著 OLED 成本端的不斷降低伴隨良率的提升，5.5 吋 HD 面板的成本發生倒轉，剛性 AMOLED 面板成本低於 LTPS LCD；從長遠看，中國大陸，特別是京東方 A 在 OLED 面板產能將快速釋放。

申萬宏源下調京東方 A 的盈利預測，一方面考慮到面板價格大幅下跌，另一方面京東方 18-19 年 10.5 代線投產增加產出，所以對於公司的業務收入不做大幅調整，18-20 年的收入從人民幣 860 億 / 910 億 / 1070 億調整至 940 億 / 951 億 / 1038 億，而公司的毛利率大幅下調，對應的淨利潤從 101.90 億元 / 124.39 億元 / 136.62 億元下調至 34.29 億 / 48.13 億 / 48.87 億。

申萬宏源預測，面板行業將在 1-2 季度迎來價格上漲，預判京東方 A 股價將上漲超過 20%，維持「買入」評級。