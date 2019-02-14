鉅亨投資雷達》用年終獎金，打造每月現金流

相較於固定的每月薪水，年終獎金像是額外多出的一筆資金，除了犒賞辛苦工作一年的自己，再扣除掉必要的開支後，剩下的年終獎金可先別急著花完。學習如何處理資金，妥善投資，可以讓領年終的快樂延續更久。

1. 年終領得多少沒關係，持續穩定投資才是關鍵

年終公佈總是幾家歡樂幾家愁，不論年終領多領少，複利的力量對於每個人都是絕對公平的，如果以平均每年報酬 6% 的狀況來看，30 年後都可以獲得 474.3% 的累積報酬。如果每年獲得的年終都持續投入，並且長期持有，累積的財富結果將更為驚人。即便每年只投入 5 萬元，在經過 30 年的累積之後（同樣假設平均每年報酬為 6%），也累積了 424 萬元。

每年持續投入，效果更驚人（假設平均每年報酬為 6%）

資料來源：「鉅亨買基金」整理，截至 2019/2/12。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2. 如何選擇合適的投資標的？

大部分的人都知道投資的重要性，但遇到要挑選投資標的就舉手投降，因為除了要挑選市場之外，還要研究基金的差異，想到就讓人望之卻步。其實，投資沒有這麼難。

首先，通常報酬越高的標的，其價格波動的風險就越大，如果想避免受到市場短線雜音影響，投資人不應偏廢股票或債券其中一種資產。最簡單的方式是，將債券的比重配置與自身年齡差不多的百分比，又或者選擇由基金經理人調配好比重的股債平衡基金；相對自主的投資人，則可以透過分散投資避險以及風險資產種類的基金，在遇到市場狀況改變的時候，進行調整和再平衡。

認識資產屬性，避險、風險資產都要有

資料來源：「鉅亨買基金」整理，截至 2019/2/12。

對於年終獎金金額相對小資的投資人，可以利用單筆佈局穩健的核心資產，搭配定期定額追求風險相對較高、但更有上漲潛力的基金；而年終獎金較為寬裕的投資人，則可以利用配息基金做基礎佈局，除了配息基金有許多適合長期投資的標的之外，每月配息也可另外做其他投資。

3. 過年紅包領不夠？用配息基金繼續領

除了資金寬裕的投資人適合配息基金之外，配息基金也很適合用來將年終獎金這種不固定來源的資金，轉化成每個月固定現金流來源。穩定的現金流對於未來財務規劃很有幫助，根據不同的配息基金選擇，可以創造如下表的每月收入，就像是為自己添了一份紅包錢，而且每個月都有！投資人也需要同時留意配息率的穩定性、配到本金的比率，及所選投資貨幣匯率的波動，如果一昧追求高配息，很可能會顧此失彼（如何挑選配息基金？點連結看更多）。

選擇不同配息基金，每個月約可領得的年終紅包

資料來源：「鉅亨買基金」整理。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。每月領息金額計算方式為，投入本金＊基金配息率／12 個月。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

年終獎金換每月紅包，未來財務規劃更容易

善用時間複利的效果，將還沒花完的年終獎金有效投資並且長期持有，即使是少少的年終，也有機會變成大財富。利用配息基金將一次性的年終獎金，變成每個月固定領期的配息紅包，打造自己的被動薪資。更重要的是，選擇費用低的投資方式，更能贏在起跑點，現在「鉅亨買基金」平台，投資配息基金全面 0 手續費，點此看更多。

鉅亨精選基金

>> 鋒裕匯理新興市場債券 AXD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

>> 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)

>> 駿利亨德森平衡基金 A 美元入息 (本基金配息政策可能致配息來源為本金)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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