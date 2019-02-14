美元王者不敗！不是它太強 是其他同儕太差

聯準會 (Fed) 向來是美元殺手。當 Fed 主席鮑爾上月暗示可能不會太快升息時，許多專家認為這會對美元造成壓力。鮑爾表示，Fed 需要「耐心」，看看接下來美國經濟會發生什麼。

Fed 1 月 30 日利率會議結束之後，美元指數兌其他貨幣匯率上漲 1.5%，讓很多人感到意外，這對於美國大型跨國企業而言，這可能會成為一個大問題，這些市場龍頭通常是道瓊指數和標準普爾 500 指數的最大成份股。美元走強會影響其國際銷售額。

像是道指成分股蘋果 (AAPL-US)、波音 (BA-US)、開拓重工 (CAT-US) 和 3M (MMM-US) 的銷售額來自國外市場。美元走強已經拖累了這些公布第 4 季財報的獲利成長。

FactSet 數據顯示，超過半數銷售額來自美國的標準普爾 500 指數企業的獲利成長率為 16.6%。相較之下，海外銷售額超過半數的企業僅成長 8.4%。

強勢美元只是跨國公司獲利遭拖累的原因之一。歐洲、英國、中國、日本和其他國際市場的經濟疲軟也都是原因。

這兩件事情其實是相關的：如果美國經濟比大多數其他主要發達國家和發展中國家更健康，美元可能會進一步上漲。

如果出現這種情況，這可能會使美國許多大型企業在 4 月公佈第 1 季財報時情況更糟。

部分專家的確相信美元反彈已經出現跡象。

外匯經紀公司 FXTM 全球貨幣策略和市場研究主管 Jameel Ahmad 本週在一份報告中表示，由於美國經濟看起來仍處於穩固狀態，投資人開始追求美元。

他補充說，那些「對於美中貿易新聞上上下下感到彈性疲乏的人」現在開始關注這個事實：「中國經濟趨緩的經濟狀況仍是全球經濟成長前景的主要障礙。」

換句話說，如果中國的經濟成長進一步放緩，美元可能會繼續上漲，特別是如果這種情況隨著中國經濟的遲緩而拖累其他新興市場。但如果這種低迷最終回頭打擊美國，大多數專家預計它不會對美國的經濟成長造成太大影響。

《CNN Business》專欄作家 Paul R. La Monica 表示，這就是為什麼美元可能繼續成為「最乾淨的髒襯衫」。

BK 資產管理公司外匯策略總經理 Boris Schlossberg 說：「這不是人們因為想要所以去擁抱美元，而是因為來自歐洲和中國以及其他地方的數據實在是非常不理想。」