可望連8漲 避險情緒帶動美元指數走揚 觸及2019新高

新一輪美中貿易談判，本週於北京登場，但外界預期，短期內達成協議的機率不高，加上全球經濟成長趨緩，使避險情緒升溫，今 (11) 日美元指數續揚，觸及 2019 年新高，可望「連 8 漲」。

台北時間週一下午 5 點 22 分，Investing.com 報價顯示，追蹤美元兌 6 種主要貨幣的美元指數，上漲 0.11%，至 96.74。

截至上週五 (1 月 8 日)，美元指數已連續 7 天收高，當日收在 96.637，創 2019 年 1 月 2 日以來新高。

德國商業銀行外匯策略師 Thu Lan Nguyen 在接受路透社採訪時稱，避險需求帶動美元走揚，同樣的情形，也出現在瑞士法郎、日圓等貨幣。

星展銀行分析師 Philip Wee 認為，人民幣匯率將維持在 6.8 附近，直到美中貿易戰情勢明朗為止。

美、中兩國本週展開新一輪貿易談判，週一為副部長級會談，週四至週五 (14 至 15 日) 為部長級會談，美國財政部長梅努欽與貿易代表賴海哲，都將與會。

白宮方面表示，本次磋商重點，仍是中國經濟的結構性改革。

美國總統川普日前指出，不會在貿易戰休兵期結束 (3 月 1 日) 前，與中國國家主席習近平會面，該言論降低了美中可在短期內達成貿易協議的預期。

若兩國無法在 3 月 1 日前達成協議，美國將把價值 2000 億美元的中國輸美商品關稅，從 10% 提高至 25%；若談判取得具體進展，美方可能會延長休兵期。