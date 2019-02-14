紐約匯市—消息眾多 競爭貨幣回落 美元漲勢再啟 

週三 (13 日) 交易，在前一日停止連 8 日漲勢後，美元又再度兌競爭貨幣上漲，市場參與者消化脫歐事務的報導、全球央行更新消息，以及包含美國關鍵通膨報告在內的多項經濟數據。

ICE 美元指數上升 0.4% 至 97.139。

經濟數據方面，由於燃料價格下降，1 月消費者物價通膨持平。過去 12 個月，消費者物價自先前的 1.9% 下降至 1.6%。

Fed 方面，新經濟數據似乎更支持 Fed 離開升息之路，並創造了支持當前鴿派立場的環境。矽谷銀行資深外匯分析師 Minh Trang 表示，「他們不必擔心通縮，但也完全察覺他們得守住當前的貨幣政策。」

脫歐事務方面，報導傳出布魯塞爾正在討論延長《里斯本條約》第 50 條，引起周三早盤的樂觀情緒。英國脫歐談判代表脫口而出，脫歐最後不是接受梅伊的協議，不然就是大大推遲目前整個進程。

在英國設有生產工廠的美國車廠福特 (F-US) 表示，英國若無協議脫歐，將會市場大災難。

英鎊兌美元雖短暫跳至正面，但多數交易時間在負面領域，週三匯價最終自前一日的 1.2890 美元下降至 1.2852 美元。

英國統一的消費者物價通膨數據顯示，1 月份下降至 - 0.8%，較預期惡化，年率成長在 1.8%。1 月核心非統一通膨年率 1.9%。

歐元兌美元走疲，自 1.1327 美元下降至 1.1269 美元。12 月工業生產數據萎縮 0.9%，年率 4.2%。

日本週三稍晚 (美國時間) 預計公布 GDP 數據和零售銷售數據。在此之前，美元兌日圓上漲 0.5% 至 110.99 日圓。

紐元也是今日活躍表現的貨幣之一，因其央行發表更鷹派的政策立場。紐西蘭央行維持貨幣政策，並稱下回的利率行動可能更高，消除市場對央行轉回鴿派的擔憂。紐元兌美元自 0.6737 美元上升至 0.6817 美元。

交易時間稍早，瑞典克朗兌美元走強但爾後吐回漲幅，最終持平在 1 美元兌 6.2653 瑞典克朗。

瑞典央行維持利率不變且前瞻性指引也無更動，激發早盤漲勢。由於瑞典和歐洲的經濟疲弱，先前市場參與者懷疑該央行是否能維持路線。