〈每日外資外匯觀點〉豐業銀行預警：預期美元指數今年均價只有89.4

中國去年經濟成長率放緩至 6.6%、國際貨幣基金組織 IMF 調降全球經成長預期，再度引發市場對全球經濟放緩的擔憂，周二美股大跌 301 點，避險意識再度抬頭，美元指數持續守穩在 96.3 之上。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

IG 集團駐墨爾本市場分析師 Kyle Rodda 表示，美元仍然是首選避險資產，且近期已有見底的跡象，即使美國聯準會暫停升息，相對於其他 G4 貨幣仍然更有吸引力。

德國商業銀行外匯策略師 Esther Maria Reichelt 也認為，目前美元作為避險貨幣而受益，聯準會可能透過貨幣政策作為緩衝，保護美國免受全球經濟成長放緩的影響，使得美元仍是首選貨幣。

外匯資訊網站 Dailyfx 從 4 小時 K 線圖來看，儘管美元指數近期進行整理，但未跌破 1 月以來的上行趨勢線，短線若突破 96.6，則將上看 97；但若跌破 96.3 支撐，則將下看 96.1，甚至回測 96 支撐。

加拿大豐業銀行則看衰美元，認為目前已經見頂，預期今年美元指數均價為 89.4，遠低於目前的 96.3，潛在跌幅約 7.1%。

華爾街巨頭 Franklin Templeton 新興市場投資總監 Chetan Sehgal 表示，美元升值對背負龐大美元債務的國家而言，依舊是沈重的負擔，美元對金融市場的影響已減弱，亞洲國家的貨幣政策和美元政策的關聯性正在降低。

法國農業信貸銀行 (Credit Agricole) 外匯策略師 Manuel Oliveri 也認為，美元漲勢可能過頭了，歐洲央行有可能在本週稍晚就何時開始收緊貨幣政策給出一些指引。