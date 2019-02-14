鈀金價格兩年翻倍成長 近期瘋漲無上限？

由於市場需求強勁，鈀金去年底創下 4 個月內狂漲 46% 的驚人紀錄，在 12 月一舉超過黃金價格後，今年 1 月更攀抵歷史新高，漲幅逾 12%，觸及每盎司 1440 美元高點，價格在兩年內翻了近一倍多。

BMO 研究報告指出，全球最大鈀金生產商 Norilsk Nickel 鈀金供應量不足，是推動價格飆升的主因。根據該公司第 4 季產量報告指出，鈀金產量環比下滑 10% 至 63.2 萬盎司，導致去年全年產量下滑 2% 至 272.9 萬盎司。

鈀金是製造汽車觸媒轉化器的主要原料，貴金屬顧問公司 Metals Focus 年初發布的一份報告指出，去年汽車業的鈀金需求達到 850 萬盎司，遠高於 2010 年的 580 萬盎司，創下最高需求紀錄。

BMO 銷售主管 Markus Meuer 表示，除了因產量不足推升現貨市場需求外，投機者對於鈀金的需求也持續上升，供應緊張吸引投機客買進，助長了漲勢。

然而，三菱銀行 (Mitsubishi) 分析師 Jonathan Butler 在近期一份研報中警告，隨著工業需求減弱跡象顯現，鈀金庫存已開始出現上升趨勢，加上中美貿易爭端對汽車市場和全球經濟構成威脅，因此對於鈀金價格是否能延續兩年來上升勢頭存疑。

他認為，鈀金價格能在 1 月創下新高完全出於投機因素。鈀金工業需求展望低落，尤其是三大汽車市場美國、歐洲與中國的汽車銷售數據皆呈現下滑，暗示著汽車觸媒轉化器的需求可能觸頂。

Butler 預計，今年鈀金價格會在每盎司 1050 美元至 1350 美元價格區間波動，均價則在每盎司 1150 美元左右。

倫敦金銀市場協會 (LBMA) 則大膽估計，今年最高價為每盎司 1715 美元，最低為每盎司 900 美元，均價則為每盎司 1237.68 美元。

一些交易員也提醒，歷經上一波飆漲後，接下來可能觸發大幅回調。