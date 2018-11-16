貴金屬盤後─工業金屬需求成長 鈀金大舉收高27.20美元

鈀金期貨週四上漲，連續第三天收高，並創新收盤高點。該工業金屬的全球需求成長，突顯供給可能吃緊。

黃金亦收高，擺脫了美元走強的壓力。本週以來，黃金仍上漲。

12 月鈀金上漲 27.20 美元，或近 2.5%，收於每盎司 1137.40 美元，創 1984 年 11 月有交易記錄以來，最高收盤水準。

1 月白金收於每盎司 845.30 美元，上漲 11.50 美元，或 1.4%。

分析師說，中國的鈀金需求開始顯現。

今日，鈀金與黃金的價差大幅縮小，每盎司不及 77 美元。今年初，黃金較鈀金高出近 500 美元。

週四，12 月黃金上漲 4.90 美元，或 0.4%，收於每盎司 1215 美元。

至於黃金，分析師說，12 月合約似乎拒絕跌破 1200 美元，週二與週三，黃金跌破該水準，但收盤仍反彈站上該關卡。升息消息可能已有所反應。

12 白銀上漲 18.3 美分，或 1.3%，至每盎司 14.263 美元。12 月銅上漲近 1.4% 至每磅 2.747 美元。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數上漲 0.3% 至 97.06。

本週稍早，美元指數突破 97.57，創 2017 年 6 月以來高點。今年以來，美元指數上漲了約 5.5%，聯準會 (Fed) 升息支撑了美元走高。美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更貴，價格因而受到壓力。

本週以來，黃金上漲 0.5%。美國與歐洲股市下跌，亦有助增加黃金的吸引力。