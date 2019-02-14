【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美股續漲加上美中新一輪貿易談判正式開始，今日加權指數於平盤附近開出後，持續震盪走高，盤中再度站上 10100 點，不過台積電及鴻海逐漸走弱翻黑，大立光也在平盤遊走，台塑四寶領軍的傳產，及金控股領軍的金融類股無以為繼，指數於午後逐漸壓回平盤，終場以小跌 0.02% 作收。

《國際金融市場焦點分析》

今日中國海關公布 1 月份進出口，以美元計算，出口意外轉為年增 9.1%，較預期的 - 3.3% 高出許多，進口年減 1.5%，也遠優於預期的 - 10.2%，不過１月份亮眼的貿易數據可能是因為廠商趕在年節前出貨所致，加上美中貿易高階談判將在今日正式開始，指數在連續五天走高後，今日市場轉趨較為謹慎，銀行及券商疲弱拖累滬指，不過創業板及深証指數依舊強勢收漲。

《國際商品市場焦點分析》

IEA 發佈最新月報顯示，OPEC 產量下滑 93 萬桶 / 日，總體產量下滑至 3083 萬桶 / 日，其中，受到沙烏地阿拉伯於今年 1 月大幅減產 40 萬桶 / 日，其產量來到 1024 萬桶 / 日，遠超當初 OPEC 會議上所承諾之減產量，使得市場對於原油走勢看法轉為樂觀，加上市場期待中美貿易談判可望轉為樂觀，激勵市場風險偏好回升，帶動昨日輕原油期貨及布倫特原油期貨上漲超過 1.5%。

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