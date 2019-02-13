【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

受到美股再次大漲激勵，今日亞股普遍走揚，加權指數今日跳空開高站上 10100 點，不過在量能增溫下，卻是權值股出現獲利了結賣壓，台積電及大立光均開高走低下跌，不過中小型股依舊表現亮眼，櫃買指數依舊有近 1% 的漲幅，收盤指數微幅下跌 0.07%，外資於期現貨合計賣超 71 億。

《國際金融市場焦點分析》

川普表示若美中雙方能接近達成貿易協議的話，他考慮推遲 3/2 提高關稅的最後期限，雖然目前在北京進行的談判尚未傳出任何實質進度，不過川普的態度已經大為軟化，市場風險偏好情緒再度受到鼓舞，加上主要央行近期紛紛轉向鴿派立場，激勵亞股今日再度普遍上漲，上証今日開盤稍做整理之後，隨即配合量能放大震盪走高，盤中一度上漲超過２％，並站上 2700 點關卡。

《國際商品市場焦點分析》

受到美國總統川普在內閣會議上表示，美中達成協議已近，關稅期限或可展延，帶動市場風險偏好回升，加上，最新 OPEC 月報顯示，沙烏地阿拉伯原油產量較 12 月減少 79.7 萬桶，減產達成率上升至 86%，若依據 12 月的 OPEC 會議所達成之協議，OPEC 將可望再度減少 50 萬桶 / 日的產量，在 OPEC 產量減產預期持續升溫及市場風險偏好回升影響下，輕原油期貨及布侖特原油期貨同步大漲超過 1%。

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