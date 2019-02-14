台股盤中—傳產+金融權值股撐盤 指數面臨半年線關卡

受惠美股周三收紅，亞股也全面走揚，帶動台股今 (14) 日開低走高，早盤雖一度翻黑，但在台積電撐盤帶動下，指數緩步向上，惟盤中台積電不敵賣壓而翻黑，電子三雄同步走弱，由台塑四寶等傳產權值股，及國泰金、富邦金等金融族群領軍指數走揚，預估今日成交量約 1200 億元，加權指數陷入半年線攻防戰。

台股今日開盤小漲 5.41 點，以 10095.99 點開出，盤中最高點為 10135.62 點，最低為 10086.74 點；櫃買市場今日表現相對強勢，股價開高走高，以 134.69 點開出，盤中最高來到 135.87 點。

蘋概三雄今日同步走弱，台積電早盤雖站穩平盤之上，惟盤中翻黑下挫，下跌約 0.22%，來到 228 元；大立光今日股價在平盤上下震盪，盤中小跌 0.13%，來到 3985 元；鴻海今日股價同樣表現震盪，惟盤中持續向下走弱，下跌約 0.42%、來到 71.7 元。

電動車電池概念股今日表現相當強勢，康普受惠 1 月營收亮眼，盤中強勢攻上漲停價 104.5 元，除站回百元俱樂部外，也登上半年來新高；美琪瑪則是受惠康普強漲帶動，盤中也亮燈漲停，站上 80.7 元。

印刷電路板族群股價一片紅通通，耀華大漲超過 7%，金像電大漲逾 5%，台光電漲幅超過 4%，嘉聯益、楠梓電漲幅超過 2%。矽晶圓族群受惠 8 吋晶圓需求續熱絡，股價延續昨日強勁走勢，合晶上漲近 3.5%，環球晶漲幅近 2%。

分析師指出，目前盤面結構健康穩定，面臨半年線挑戰關卡，但要強勢上攻勢必得先進行整理，值得留意的是，融資連續 3 日增加，顯示散戶開始進場買股，但外資昨日期貨淨多單卻大減 5224 口，接下來仍要觀察外資期貨淨多單是否續減，及現貨是否由買轉賣，造成台股漲多後的拉回修正。