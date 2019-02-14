盤前財經大事搶先讀2019年2月14日

今日操盤前瞻

美國 12 月零售銷售

英國表決脫歐替代方案

日本 Q4 經濟成長率

法說會：穩懋、台郡、譜瑞 - KY、精測、清淨海

美升息態度為何？Fed 官員談話大彙整

週三 (13 日) 美國聯準會克里夫蘭分行總裁梅斯特 (Loretta Mester)、聯邦儲備銀行亞特蘭大分行執行長波斯蒂奇 (Raphael Bostic) 與費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 聯準會官員紛紛出席演說，發表對升息的看法，再次突顯聯準會轉鴿態度。閱讀全文...

台達電宣布收購泰達電條件已成就 最快本季可望完成

台達電 (2308-TW) 昨 (13) 日晚間宣布，有條件自願要約收購泰國上市公司泰達電 (DET) 一案，收購條件已成就，接下來將啟動為期 25 個交易日的收購行動，預計首季即可完成收購計畫。閱讀全文...

〈台塑四寶業績發表〉看 Q1 營收季減趨勢不變 台塑、南亞看好 3 月後市況回溫

台塑四寶昨 (13) 日公布 1 月合併營收共 1381.26 億元，月增 2.6%，年減 8.9%，僅台塑營收較上月與去年同期成長。展望第 1 季，由於工作天數減少等因素，四寶均維持營收將較去年第 4 季衰退看法，但台塑與南亞均看好 3 月後市況可望回溫，客戶買氣將好轉，台化則認為得待元宵節後才會較為明朗。閱讀全文...

中國經濟放緩風暴來襲 財長盯行庫對陸曝險風控

中國經濟成長放緩與債務違約風暴，恐增加金融體系曝險；財政部召集九大公股行庫召開第 4 季業務會報，財長蘇建榮特別叮囑公股行庫，要留意大陸曝險與風險控管。閱讀全文...

高盛：OPEC「震撼式」減產見效 正在推高油價上漲

高盛分析師 Damien Courvalin 等人在報告中指出，在石油輸出國組識及盟國俄羅斯的限制供應及需求穩定下，預期布蘭特原油將在第二季來到每桶 67.5 美元，距離目前的價位，還有 7% 的潛在漲幅空間。閱讀全文...



