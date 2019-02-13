人去樓空？傳格芯成都廠已設備空空、變相鼓勵員工離職

據陸媒《半導體行業觀察》最新報導，一名稱格芯 (Globalfoundries) 中國成都廠前員工爆料，格芯成都廠內部設備早已一一出清，同時一期、二期 FDSOI 生態系統建設也已停擺，另外，格芯成都廠內部對於員工離職之態度，亦從先前要求「離職同仁需返還培訓費用」，轉變為「離職不需返還培訓費用」，等同變相鼓勵員工離職，再為格芯中國廠的投資蒙上一層陰影。

格芯中國廠投資時間表：

2016 年，格芯與重慶渝德達成協議，以合資的方式在當地設廠，同年格芯爆發大規模虧損，簽約項目擱置。

2017 年 5 月，格芯宣布簽約成都，總投資超 100 億美元，建造中國最大 12 吋邏輯元件晶圓廠。

2018 年 6 月，格芯全球裁員，成都廠招聘暫停。

2018 年 10 月，格芯取消成都廠 180nm/130nm 項目投資。

經《半導體行業觀察》多方求證，認為該爆料較接近真實，《半導體行業觀察》並分析指出，中國政府的「半導體夢」在過去幾年來付諸政策施行，半導體新增企業如雨後春筍般冒出，但目前中國的「半導體夢」似乎已滯礙難行，甚至真正落地的 FAB 廠更是少之又少。

再加上目前美國政府特別針對中國製造 2025 計畫的打擊，主要攻擊目標亦囊括中國半導體產業，中國已陷入內有半導體人才培訓不易的內憂，外部更有美國政府的追擊，雙重壓力已令中國的半導體行業前景更為雪上加霜。