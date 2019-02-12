散裝淡季更淡 BDI跌至近2年半低點 海岬型船舶運價崩跌是主因

散裝航運景氣指標 BDI 指數 (波羅的海指數) 近 1 個月來重挫近 50%，最新報價來到 595 點，不僅低於過去 2 年淡季水準，也創 2016 年 6 月下旬以來低點，主要是因 BCI 指數 (海岬型指數)1 個月來跌幅高達 62%，法人指出，散裝航運產業正處在淡季更淡的狀況。

由於淡水河谷於 1 月 25 日發生水壩崩塌，使巴西減少出口至中國鐵礦砂數量，並造成 BCI 指數崩跌。

法人分析，儘管該礦場僅讓淡水河谷損失 1.5% 的產能，但淡水河谷類似的 10 座尾礦壩將除役，整個關停過程預估會持續 1-3 年，市場估鐵礦砂年產量將減少 4000 萬噸，壓抑需求成長。

另一方面，中國雖恢復對美國進口黃豆，但效果未如預期，對運價的提振有限，使市場對未來一季的運價走勢看法，暫偏向保守。

所幸，散裝航運表現仍有望逐季增溫，IMO 壓艙水公約預計 9 月上路，而 IMO 低硫油新制預計在 2020 年 1 月 1 日上路，有助淘汰老舊船舶。

中航 (2612-TW) 總經理洪順地表示，一般在農曆年前後 BDI 通常處在低檔狀態，隨著老舊船舶持續淘汰，今年整體供需結構將更趨於健康，長線散裝市場可偏樂觀看待。